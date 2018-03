Bianca Badea a reușit la doar 11 ani să impresioneze atât telespectatorii, cât și juriul de la “Românii au telent“. Momentul ei i-a făcut pe cei patru jurați să lăcrimeze, iar la final, Andra a decis să apese butonul Golden Buzz.

A ales să facă performanță din balet după ce, la vârsta de 3 ani a văzut desenul animat cu „șoricica balerină”. Baletul înseamnă totul pentru Bianca: „De la varsta de 3 ani ii tot ceream tatalui sa ma duca sa fac balet si mergeam pe varfulete. La 3 ani si 8 luni am inceput sau iau primele ore de balet”.

„Baletul inseamna totul pentru mine. Inseamna viata, inseamna mancare. Cred ca nu as putea trai fara balet”, a spus Bianca cu doar cateva minute inainte sa intre pe scena.

„Daca as castiga marele premiu, as da banii parintilor, ca sa scape de datorii, pentru ca s-au imprumutat pentru concursuri si as investi o suma in clasele din Liceul de Coregrafie <>. Totodata, as avea buget pentru a studia undeva in strainatate, cu alte cuvinte as scapa de probleme”, a povestit Bianca.

Premiile castigate de Bianca Badea

Recent, a urcat din nou pe podium la un concurs Internațional de Balet și Dans Contemporan desfășurat în Lecce – Italia și a obținut o nouă bursă de studio, de data aceasta invitată în Portugalia .

Bianca a concurat împotriva a 88 de coregrafii, concurenți foarte bine pregătiți, veniți din multe țări (India, USA, Belarus, Lithuania, România, Portugal, Mexico, South Korea, Kuwait, Japan, United Kingdom, Greece, Italy).

Are nevoie de ajutor

Un vis pe jumătate împlinit, deoarece Bianca încă așteaptă ajutorul pentru a se deplasa la Campionatul Mondial din New York din luna aprilie, fiind singurul copil din România, calificat și așteptat să reprezinte România, Youth Grand American Prix fiind unul dintre cele mai mari concursuri de balet.

Bianca s-a calificat în urma obținerii locului 1 la semifinala din Barcelona, decembrie 2017, unde au patricipat peste 90 de școli, din 25 de țări. Pentru a face posibilă deplasarea, Bianca are nevoie de aproximativ 4000 euro. (transport, cazare, taxă competiție)