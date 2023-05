Cine este, de fapt, bărbatul misterios de lângă Denise Rifai. Albert este cunoscut drept ceasornicarul vedetelor și conduce o afacere de succes

Denise Rifai este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. Se bucură de un succes imens, după o carieră lungă pe micile ecrane. Jurnalista este foarte discretă cu viața ei personală și rareori apare în compania unui bărbat, tocmai pentru a nu da curs discuțiilor fără sens.

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate jurnaliste de la noi din țară, cu o carieră de succes, după ani buni în care apare pe sticlă. Vedeta TV este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața ei, mai ales de cea sentimentală. Deși nu s-a afișat public cu niciun partener, Denise știe foarte bine de ce a ales să facă acest lucru. Foarte sinceră din fire, prezentatoarea vorbește deschis, ori de câte ori are ocazia, despre ce-și dorește de la o relație amoroasă și de la bărbatul de lângă ea. Recent, moderatoarea de la „40 de întrebări” a dezvăluit public că atunci când va avea un partener de viață, nu se va ascunde.

Gurile rele de pe internet au cuplat-o cu mulți bărbați cunoscuți, printre care și Dan Bittman. Vedeta de televiziune a lăsat lumea să vorbească, până când zvonurile au luat amploare. Așa că, a lămurit lucrurile la acea vreme, negând orice posibilă idilă cu solistul de la Holograf.

În cadrul unui eveniment organizat de Adina Buzatu, Albert Norel Venet, cunoscut drept ceasornicarul vedetelor, s-a fotografiat alături de prezentatoarea de la Kanal D. Bărbatul este cel care a postat fotografia cu frumoasa Denise Rifai, pe contul lui de Facebook. Cu siguranță, a primit multe aprecieri! Afaceristul s-a pozat și cu Cătălin Măruță, tot în cadrul unui eveniment.

Cine este Albert Norel Venet

Albert Venet este cunoscut drept ceasornicarul vedetelor, după ce Jador, dar și alți artiști au ales să-i poarte creațiile. Are 31 de ani, este din Dâmbovița și a plecat de ani buni peste hotare să-și facă un trai mai bun. Și-a făcut din pasiunea pentru ceasuri o afacere de succes. Tânărul a dat lovitura în pandemie, când închis în casă din cauza COVID-19, a început să realizeze ceasuri de lux, cu cristale Swarovski. Comerțul online a explodat în perioada respectivă, iar Albert a zis să încerce. Nici nu se aștepta la un asemenea succes!

„Mă gândeam eu cum ar fi dacă aș găsi o făbricuță să mi le facă după desenele mele. De la idee până la primul model nu a trecut foarte mult și am început să lucrez. Primul model a fost inspirat de o casă din Roma, un calendar sculptat ca la Roma. Mă bucur că am putut să îmi transform pasiunea în realitate, dar mult mai târziu am simțit că pasiunea mea este și profitabilă, când am mai strâns ceva bani, pentru că nu e chiar ușor în afacerile de genul ăsta”, declara tânărul, pentru Adevărul.