Cine este, de fapt, Paco de la Chefi la Cuțite. Concurentul face parte din echipa lui Sorin Bontea

Francisco Quintanar Angulo, cunoscut de public drept Paco, simpaticul concurent de la Chefi la Cuțite, face parte din echipa lui Sorin Bontea în acest sezon. Încă din copilărie a devenit pasionat de bucătărie, a renunțat la școală și s-a angajat într-un restaurant. Acolo și-a întâlnit dragostea, iar alături de soția lui și-a deschis o afacere.

Paco s-a înscris la Chefi la Cuțite, convins că va ajunge într-una dintre echipe. A vrut să îi cucerească pe jurați cu un preparat inventat chiar de el, însă prima dată a eșuat, dar în cele din urmă a reușit să ajungă în echipa lui Sorin Bontea.

Înainte să participe la emisiune, Paco alături de soția sa, Daniela, au lucrat inclusiv în Irak, unde au gătit într-o unitate militară pentru aproximativ 1.500 de soldați, timp de cinci luni și jumătate. Acolo au trecut prin multe momente grele, însă au rezistat și și-au dus munca la bun sfârșit.

„Nu am fost la nicio școală de bucătari. Nu am fost la nicio școală, la 11 ani m-am dus la lucru în agricultură. De acolo a început pasiunea mea pentru bucătărie, făceam mâncare pentru prieteni. Eu nu știu multă tehnică de bucătărie, bucătăria mea e simplă.

Sunt căsătorit de 20 de ani, vin aici în România numai iarna. Acolo lucrăm la restaurant, eu bucătar și ea cu desertul. Ea era economistă, ne-am cunoscut când a venit să lucreze la restaurant. Eu tot insistam să vină la un suc, să îi povestesc ceva. Am lucrat și în Irak. Acolo se auzeau mitraliere și noaptea”, a povestit Paco la Chefi la Cuțite.

Cum a început povestea de dragoste dintre Paco și soția lui

Soția lui Paco este o româncă din Cluj. Aceasta a plecat în Spania pentru a-și face un viitor mai bun. S-a angajat într-un restaurant, acolo unde l-a cunoscut pe Paco. A rezistat doar câteva luni, apoi a decis să se întoarcă în țară, dar pentru că dragostea a fost puternică a venit după ea în țară.

Sunt căsătoriți de două decenii și mărturisesc faptul că se iubesc la fel de mult ca în prima zi.

„Eu am plecat din Cluj, de la birou, am plecat în Spania. M-am angajat la spălat de vase într-un restaurant, acolo unde l-am cunoscut. Ne-am dus în Palma de Mallorca și ne-am găsit de lucru împreună la un hotel unde am lucrat 10 ani. Am plecat de acolo pentru că ne-am gândit să ne deschidem un restaurant al nostru, o afacere micuță”, a dezvăluit Daniela, soția concurentului.