Cine este femeia care l-a făcut pe Mircea Badea jurnalistul de azi: „Extraordinară, fabuloasă, irepetabilă, inimitabilă”

De pe vremea când nu cocheta cu ideea de a urma o carieră în jurnalism, Mircea Badea a avut în spate o mână de oameni care i-au văzut potențialul, care l-au susținut și îndrumat în carieră. Printre aceștia se află o femeie căreia îi datorează întreaga sa reușită din activitate jurnalistică din prezent. Cine este, de fapt, omul care l-a făcut ”mare” pe Mircea Badea?

Pe vremea când era student în anul I la Facultatea de Matematică (în anul 1992), Mircea Badea a decis să își ia viața în piept. Și-a dorit să se angajeze, să aibă banii lui de buzunar, iar primul gând a fost să se angajeze pe un post de paznic la o casă de schimb valutar. Alegerea tânărului nu s-a potrivit și cu viziunile mamei sale, cea din urmă încercând să îi găsească un alt loc de muncă.

Părintele s-a plâns unei prietene de ale sale, din tinerețe, jurnalista, realizatoarea de emisiuni și fostă directoare TVR2 – Jeana Gheorghiu. Coincidența face că în perioada respectivă, ziarista avea nevoie de oameni pentru noul post de radio pe care urma să îl înființeze. Inițial, Mircea Badea a crezut că merge să se angajeze ca bodyguard, însă chiar din prima zi a fost trimis pe teren, acolo unde a avut misiunea de a face un reportaj.

„S-a plâns unei prietene, din tinerețe, din facultate, Jeana Gheorghiu. O întreba Jeana Gheorghiu, care era o doamnă absolut extraordinară, fabuloasă, irepetabilă, inimitabilă și de o inteligență complexantă. Și a întrebat-o pe mama: «Ce mai face fii-tu? Fac un radio acum. Trimite-l să vedem dacă e bun de ceva».

Și m-a trimis mama, pe sistem de nepotism. Eu am crezut că mă duc să fiu bodyguard la Radio Total, am zis că e foarte bine. Eu m-am dus: «Gata, unde stau?!» Și m-a trimis pe teren să fac reportaje. Și le-am transmis de la o alba-neagra. La fiecare gură de metrou era cu alba neagra. Și am făcut o relatare la telefonul public, cu fise.”, și-a amintit Mircea Badea, în cadrul emisiunii „iThink”, cu Iusti Fudulu, de la Antena 3 CNN.