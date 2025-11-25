Cine este Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki. A pășit pentru prima dată într-un restaurant cu stea Michelin, la doar 16 ani

Luca Francesco Zvaleni, un tânăr în vârstă de 26 de ani, a reușit să-i cucerească pe chefi cu talentul său culinar. Luca a obținut nu unul, ci trei cuțite de aur, însă acesta l-a ales în final pe chef Richard Abou Zaki. Cine este, de fapt, tânărul fenomen care i-a impresionat pe cei trei chefi de la Antena 1?

Luca Francesco Zvaleni, cel care a primit „cuțitul de aur” din partea lui Richard Abou Zaki, este un tânăr de 26 de ani, crescut în Italia, dar cu origini românești. Luca și-a urmat pasiunea pentru gastronomie până în restaurante de top, distinse cu stele Michelin din Franța și Monaco, unde lucrează în prezent ca chef de secție.

Luca Francesco Zvaleni a impresionat la Chefi la Cuțite 2025. Tânărul în vârstă de 26 de ani a reușit să câștige trei cuțite de aur, dar la final acesta l-a ales pe Richard Abou Zaki. Juratul emisiunii de la Antena 1 i-a promis sprijin necondiționat pentru a ajunge în etapa finală a competiției.

Crescut în Roma, Luca provine dintr-o familie de români din Satu Mare. Tânărul și-a descoperit pasiunea pentru gătit încă din adolescență, iar acum lucrează în Monaco, într-un restaurant cu trei stele Michelin, și își dorește enorm să colaboreze cu mari chefi internaționali.

„Prima mea interacțiune cu bucătăria a fost la 12-13 ani. Bucătăria e un act de iubire. Visul meu a fost să lucrez la Alain Ducasse… Prima întâlnire cu Ducasse a fost la Parma, unde lucram înainte’, a mărturisit tânărul în show-ul de gătit.

La vârsta de 16 ani, tânărul a pășit pentru prima dată într-un restaurant cu stea Michelin. A urmat o școală publică cu profil gastronomic în Italia, iar mai târziu a început să lucreze în restaurante de top din Franța, unde a învățat disciplina, rigoarea și eleganța specifică bucătăriei franțuzești.

În cadrul emisiunii de la Antena 1, chef Alexandru Sautner a fost primul care i-a oferit cuțitul de aur.

„Ești un băiat extraordinar de umil, profesionist. Ești exact ce-mi doresc eu într-o echipă, tu îți știi valoarea, ține cont că ți-am dat primul cuțitul de aur, semănăm amândoi. Poți fi fiul meu, pot să te ghidez în viață sau măcar în acest show”, spune chef Alexandru Sautner.

La scurt timp, chef Ștefan Popescu și chef Richard au pus și ei cuțitele de aur pe masă. Mai mult, Chef Orlando Zaharia a mărturisit că, dacă ar mai fi avut cuțitul de aur, i l-ar fi oferit și el.

„Luca, am visat un concurent ca tine și poate de aceea nu am dat până acum cuțitul de aur. Am fost rezervat. Eu țin super mult la acest cuțit. Nu cred că contează cine a dat primul cuțitul de aur, ascultând povestea ta, chiar mi-am regăsit povestea și am avut piele de găină. Cu mine semeni la tot restul, toată povestea”, spune chef Richard. „Luca, am și eu ochii verzi, eu pot să-ți fiu și frate și tată, eu am fost impresionat de parcursul tău. Când ți-am văzut farfuria am zis că ești fabulos”, spune chef Ștefan Popescu.

În fața celor trei chefi, Luca a trebuit să facă o alegere. Iar alegerea lui a fost chef Richard. Acesta s-a bucurat enorm, l-a luat în brațe și l-a dus imediat să îi cunoască pe părinții săi.

„Eu deja am o preferință din vechile sezoane. Merg pe calea dificilă… O să facem o limbă a noastră!”, a spus Luca alegându-l pe chef Richard.

