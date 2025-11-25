Acasă » Știri » Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”

De: Denisa Iordache 25/11/2025 | 13:03
Sursă foto: Captură YouTube

Ediția din 24 noiembrie 2025 a emisiunii Chefi la Cuțite a fost marcată de o apariție neașteptată. Mark Bryan, un bărbat în vârstă de 65 de ani, s-a prezentat îmbrăcat în fustă și tocuri. Află toate detaliie despre el în articol!

De-a lunul edițiilor, mulți oameni au trecut pragul emisiunii Chefi la Cuțite. Astfel, show-ul culinar a fost marcat de o mulțime de prezențe controversate sau spectaculoase. Printre cele total neașteptate s-a numărat și americanul care a atras imediat atenția juraților cu ținuta lui.

Cine este Mark Bryan

Mark Bryan este un inginer în ambalare robotică american stabilit în Germania și are trei copii. Bărbatul a mărturisit că are o pasiune pentru fuste și tocuri, ba chiar merge așa zilnic la birou. El a participat în emisiune cu un preparat interesant: fajitas cu tortilla.

Totuși, el nu este un personaj recent în atenția publicului. Inginerul reprezintă un simbol internațional al libertății vestimentare și reușește, cu peste 600.000 de urmăritori pe Instagram, să promoveze ideea că oamenii ar trebui să se îmbrace așa cum simt, nu cum așa cum spune societatea.

„Oamenii nu știu cum să mă abordeze și asta e una dintre greutățile pe care le am. Îmi place să fac lucrurile puțin diferit. Nu mi-e frică să încerc lucruri noi”, a spus Mark Bryan la „Chefi la cuțite”.

Mark spune de câte ori are ocazia că hainele nu au gen și susține această idee prin aparițiile lui zilnice.

Americanul a reușit să devină popular nu doar pentru ținutele lui, dar și pentru faptul că își susține ideea fără să ia în considerare criticile oamenilor.

Jurații Chefi la Cuțite au rămas profund impresionați atât de povestea lui, cât și de preparatul interesant pe care l-a prezentat.

