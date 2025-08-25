Acasă » Exclusiv » Mona Segall dezvăluie în premieră SECRETUL din spatele formatului „Chefi la cuţite”. Cum a ajuns la formula câștigătoare: “Am convins lumea, nu a fost așa de ușor”

Mona Segall dezvăluie în premieră SECRETUL din spatele formatului „Chefi la cuţite”. Cum a ajuns la formula câștigătoare: “Am convins lumea, nu a fost așa de ușor”

De: Andreea Archip 25/08/2025 | 23:40
Mona Segall este omul din spatele multor formate de succes, care continuă să țină publicul în fața micului ecran. După plecarea lui Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu din show-ul culinar al Antenei 1, producătoarea și echipa ei au căutat alți profesioniști care să dea bine pe sticlă, să aibă priză la public și să mențină audiența. Nu a fost simplu deloc și nu a fost un succes de la început. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Mona Segall a oferit detalii din culisele formatului Chefi la cuțite, cum a ajuns la formula câștigătoare de 4 jurați în loc de 3, cum i-a transformat în personaje de televiziune, precum și informații utile despre casting, la ce să se aștepte cei care vor să intre în competiție.

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki sunt chefii pe care Mona Segall a mizat după plecarea lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Dacă în primele două sezoane în noua formulă au fost o adevărată provocare, în prezent lucrurile s-au așezat, iar jurații știu ce au de făcut. Responsabilități uriașe sunt și la casting, pentru a găsi oamenii pasionați de arta culinară, carismatici, dar și cu experiență în meserie, o conjuctură favorabilă pe care orice producător și-o dorește.

Mona Segall: “Mi-am dat seama că trebuie să îi avem pe toți patru ca să poată să îmi iasă conținutul așa cum mi-l doresc”

CANCAN.RO: Care a fost testul suprem pe care l-au avut de trecut chefii astfel încât să fie ei cei aleși?

Mona Segall: Cei patru șefi au făcut probe, pur și simplu am făcut probe în diverse formule și cu alți chefi în afară de ei. Probele s-au făcut cu câte trei chefi. Și pe urmă mi-am dat seama că trebuie să îi avem pe toți patru ca să poată să îmi iasă conținutul așa cum mi-l doresc și să fie o formulă de succes.

Și încet, încet le-a fost greu și lor în primele două sezoane, pentru că nu e așa ușor să-ți găsești personajul, să-ți găsești formulările, să începi să nu mai simți camera, să poți să-ți dai drumul, să fii tu însuți și să poți să te lupți pentru ceea ce îți dorești. Pentru că asta fac chefii: sunt orgolioși, sunt competitivi, se luptă și sunt niște copii mari. Și atunci când nu se mai gândesc la altceva decât la ceea ce le place lor să facă, atunci devin personaje de televiziune.

Mona Segall, detalii din culisele emisiunii „Chefi la cuțite”

Mona Segall: “Am convins pe toată lumea că ne trebuie 4 chefi”

CANCAN.RO: Care a fost al patrulea dintre chefi, pe care l-ați ales suplimentar? Care a fost norocosul care v-a câștigat încrederea și ați girat cumva pentru el?

Mona Segall: Păi n-a fost niciodată o formulă de trei pentru că tot timpul ne gândeam cum ar funcționa. Adică mai erau și alții în cărți și făceam un fel de algoritm și tot felul de presupuneri.

Trei așa, trei așa, trei ăștia, trei ăștia, dar nu… Și până la urmă am ales crema. Și n-a fost niciodată o formulă de trei ca să fie al patrulea. Am convins lumea, pentru că nu a fost așa de ușor, am convins pe toată lumea că ne trebuie patru chefi. E aceeași emisiune, dar cu patru chefi de data asta.

Cei 4 jurați – Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu – alături de Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii „Chefi la cuțite”

Mona Segall: “Merg în țară și caut fiecare concurent în parte”

CANCAN.RO: Cât de multă muncă depuneți pentru a reuși să iasă totul conform planului?

Mona Segall: La Chefi la cuțite nu mai depun atât de multă muncă ca să iasă totul, pentru că eu am o echipă cu care lucrez de 20 de ani. Acum pot să las oameni la filmare, Roxana Paulică se ocupă de Chefi, Ioana Rogojinaru de restul lucrurilor. Am o echipă de casting foarte bună, am o echipă de documentare foarte bună. Sunt oameni care se ocupă. Eu sigur că urmăresc, eu fac castingul însă, adică merg în țară și caut fiecare concurent în parte și vorbesc față în față cu fiecare concurent în parte, pentru că altfel nu pot.

