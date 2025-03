Cine este și ce planuri rapide are Dana Roba cu iubitul american: ”E dispus să facă asta pentru mine!” Cum l-a expediat pe Beni

După o relație de peste un an, Dana Roba și Beni s-au despărțit, iar fiecare și-a văzut de drum. Nu sunt în relații foarte bune, așa cum s-a spus, ci doar se salută dacă se întâlnesc. Vedeta pune punctul pe i și dezvăluie cum stau lucrurile acum între ei, dezmințind totodată zvonurile conform cărora bărbatul ar face gesturi galante vizavi de ea. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, make-up artistul face dezvăluiri despre noua idilă cu un bărbat care locuiește în America, dar și despre ce își dorește de la relația ei. În plus, Dana și-a cumpărat deja bilete de avion și urmează să plece curând la noua sa cucerire.

O vorbă din popor spune că socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg. Această zicală i se potrivește și Danei Roba care, după ce a fost căsăpită de fostul soț cu un ciocan, își găsise fericirea în brațele lui Beniamin Banko. Relația lor de iubire părea să fie extrem de închegată, vorbeau tot timpul despre viitorul pe care vor să îl construiască împreună, familie, copii și multe planuri mărețe. Doar că, au intervenit probleme în cuplul lor, gelozie din cauza timpului din ce în ce mai puțin pe care îl petreceau împreună, căci bărbatul dorea să le fie alături și copiilor lui, iar toate acestea au degradat relația lor. S-au despărțit la începutul anului, iar acum vedeta deja și-a găsit pe cineva care să-i aline sufletul rănit.

Dana Roba pune punctul pe i! Adevărul despre fostul și cu cine se iubește acum: „Este matur! Vorbim prin Google Translate”

Dana Roba este, fără dar și poate, o persoană care nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Așadar, după ce s-a spus că Beni ar forța o împăcare cu ea, vedeta a spus cum stau lucrurile de fapt între ei.

„Eu și Beni am rămas în relații bune, vorbim, suntem oameni civilizați. Nu țin ură pe Beni, dar am dreptul la viață. Nu mi-a adus flori Beni de ziua mea, nu-mi trebuie flori de la el. Pentru mine este un subiect închis. Ne salutăm dacă ne vedem pe stradă, dacă ar avea o problemă la spital, l-aș ajuta cu tot dragul. Nu pot să-l urăsc pe Daniel pentru ce mi-a făcut, cum să țin ură pe Beni?”, a spus Dana Roba.

Celebrul make-up artist nu a stat să-și plângă de milă după despărțirea de Beni. Știm deja că Dana Roba este o femeie puternică și curtată de bărbați. Așadar, deja a început o nouă legătură cu un bărbat din America.

„Când vine dragostea, nu te întreabă ce vrei, te ia pe nepregătite. Sunt cu cineva, dar nu vreau să dau prea multe detalii despre relația de la Washington pentru că este la început.Mă înțeleg bine cu el, iar când nu ne înțelegem ce spunem, intrăm pe Google Translate și ne înțelegem. El este american cu acte în regulă.

Este mai mare decât mine, are 38 de ani. Este o diferență normală de vârstă între noi și nici nu mi-aș dori un bărbat mai mic decât mine sau de vârsta mea. Faptul că este matur și are o vârstă mă poate înțelege, poate înțelege și conștientiza că am copii” , a declarat Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Cu toate că îi despart mii de kilometri, relația lor a început cu dreptul, iar bărbatul, ne spune Dana, vrea să se mute în țară pentru vedetă.

„Este dispus el să se mute în țară pentru mine. Prefer să țin relația pentru mine. Sunt dispusă să îmi refac viața, să fie ceva serios, am dreptul la viață și la o relație frumoasă.

Eu îmi doresc iubire și mult respect de la relația mea, de la partenerul meu. Eu de Beni din acest motiv m-am despărțit pentru că nu mai exista iubire între noi și în timp, nu mai exista nici respect. Când nu mai există iubire și respect, mai bine oamenii se despart educat și frumos, să poată să se salute pe stradă, decât să se omoare în casă, cum a făcut Daniel. Daniel dacă alegea să ne despărțim pe cale amiabilă, era foarte bine. Poate cu Daniel dacă lucrurile nu ar fi fost atât de grave, alegeam să ne împăcăm pentru copii. Dar, nu are sens să mai vorbim acum, că știți ce s-a întâmplat”, a spus Dana Roba.

Cu cine se iubește vedeta? „Sunt deschisă către căsătorie și copii dacă relația actuală va merge”

Însă până când bărbatul se va hotărî să se mute definitiv pentru Dana Roba în România, vedeta va merge ea la el. Deja are biletele luate, iar în viitor plănuiește să-și ducă și fetițele la el, să-l cunoască.

„Eu plec acum în aprilie în America, apoi va veni el în România în vacanță. Pe 16 aprilie am biletul luat să plec la Washington 10 zile în vacanță. Celine și Chantal vor să meargă în America și o să le duc la un moment dat”, a declarat make-up artistul pentru CANCAN.RO.

După cum ați putut trage deja concluzia, relația Danei Roba a început promițător. Și, știind că vedeta și-a dorit mereu o familie, am fost curioși să aflăm dacă ar fi deschisă, din nou, către căsătorie.

„Eu sunt deschisă pentru o căsătorie dacă relația actuală merge așa cum trebuie și îmi doresc și copii. Însă nu vreau să fac doar așa, vreau să fiu căsătorită. Dacă lucrurile ar fi mers bine, eu aveam de gând să mă căsătoresc cu Beni, dar din păcate, nu este ceea ce organizezi tu.Beni își dorea copii cu mine, dar copiii se fac în familie. Nu poți să faci copii doar de dragul de a face. Dacă eram căsătorită cu el, aș fi făcut și copii. Beni face 38 de ani, eu abia am împlinit 33 de ani. Eu l-am iubit de la 17 ani, a fost dragostea vieții mele. Poate că omul nu și-a dorit, noi nu ne-am mai înțeles în ultimele șase luni”, a concluzionat ea.

