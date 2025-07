Cine este și cu ce se ocupă Oana Monea, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025. A frânt inimi în sezoanele trecute!

Oana Monea, în vârstă de 34 de ani, s-a întors la Insula Iubirii, având rolul de ispită supremă. Aceasta a mai participat și în sezoanele 6 și 7, așa că nu este deloc străină de formatul emisiunii. Totuși, nu toți telespectatorii știu detalii despre ea. Află, în articol, cu ce se ocupă blondina!

Au fost difuzate primele ediții ale emisiunii Insula Iubirii. În aceste episoade, telespectatorii au cunoscut atât ispitele, cât și concurenții. Insula din Thailanda a dat în clocot când ispitele supreme și-au făcut apariția. Este vorba despre Oana Monea și Teodor Costache. Blondina a atras toate privirile, iar oamenii au fost curioși să afle mai multe detalii despre ea.

Oana Monea, veterană în testul fidelității de la Antena 1, și-a făcut apariția ” cu surle și trâmbițe”, moment în care toți concurenții au rămas cu gurile căscate. Aceasta a mărturisit că s-a întors la Insula Iubirii cu inima deschisă și a dat de înțeles că vrea să își găsească jumătatea.

„M-am întors la Insula iubirii cu inima deschisă. Vreau să fiu mai relaxată, mai naturală, vreau să mă bucur de absolut orice. Dacă va fi să am o interacțiunea, îmi doresc să fie 100% naturală, nu îmi mai doresc să ispitesc doar ca cineva să își facă testul, iar la sfârșit să îi spun că eu am fost doar o ispită”, a spus Oana Monea la Insula Iubirii.

Ispita de la Insula Iubirii a urmat cursurile Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București, însă nu și-a construit o carieră în domeniu. Tânăra s-a îndreptat către afaceri. Acum, blondina deține un salon de înfrumusețare în Constanța și un magazin online. De asemenea, oferă cursuri specializate în domeniul frumuseții.

Oana Monea a mai participat la Insula Iubirii în sezoanele 6 și 7. De fiecare dată, blondina a frânt câte o inimă. La prima participare l-a cunoscut pe Sebastian. Cei doi au dat de înțeles că s-au îndrăgostit în Thailanda. La final, tânărul nu a mai dorit să plece cu iubita lui acasă și a dorit să dea o șansă relației cu afacerista. În cele din urmă, au decis să pună punct, însă au rămas prieteni buni.

„Ați putut vedea și deciziile pe care le-am luat eu și Sebastian în această emisiune. Ați văzut voi totul, acum nu știu ce o să mai urmeze, dar vom vedea. (…) Doar pentru că am spus-o ei nu înseamnă că a venit doar din partea mea. Oamenii discută, iau decizii, împreună sau separat, așa cum le este lor mai comod.

Doar pentru că nu am o relație cu Sebastian nu înseamnă că nu vorbim, nu înseamnă că nu suntem prieteni foarte buni, nu înseamnă că nu împărtășim toate gândurile pe care le avem, zilnic. Am câștigat un prieten extraordinar, un om în care am încredere totală și un om pe care îl respect”, spunea Oana Monea, la acea vreme, pe Instagram.