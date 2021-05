Doar 19 ani avea studenta găsită moartă într-o cameră din cămin, din campusul Tudor Vladimirescu din Iași. Numele ei este Carmen Macovei, studentă la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatica Aplicată Iaşi din cadrul Universităţii Tehnice ” Gheorghe Asachi ” din Iași.

Anunțul morții tinerei care era în anul 1 i-a șocat pe apropiați. Pe rețelele de socializare au curs regretele. ”Sunt șocată de această veste tristă. Este greu de acceptat! Tu, o ființă atât de gingașă….nu am cuvinte! Am crescut împreună, am copilărit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amândouă zi de zi, m-ai ajutat mereu când am avut nevoie, mai ales la școală….nu îmi vine să cred! Ai plecat fulgerător ca și Alexandra ….mult prea devreme, aveai un viitor în față. Condoleanțe familiei tale pentru că ai lăsat în urma ta o durere nemărginită, iar tu, odihnește-te în pace!”, a scris o bună prietenă a tinerei. (CITEȘTE ȘI: STUDENTĂ DE 20 DE ANI, GĂSITĂ MOARTĂ ÎN CAMERA DE CĂMIN. TÂNĂRA AVEA SIMPTOME DE COVID)

Cine este studenta de 19 ani găsită moartă în camera de cămin din Iași

Tragedia a avut loc în Complexul Studențesc „Tudor Vladimirescu” din Iași. Părinții studentei au încercat să dea de ea, dar nu au reușit. Nu le-a răspuns la telefon, așa că l-au sunat pe paznicul căminului. Acesta avea s-o găsească pe fată fără suflare, la etajul al doilea, și a anunțat imediat autoritățile.

