Cine o ajută pe Anca Serea să-și crească cei cinci copii: ”Ea gătește de cele mai multe ori pentru toată lumea”

S-a aflat cine o ajută pe Anca Serea să-și crească cei cinci copii. Vedeta are un ajutor de nădejde, zi și noapte!

Anca Serea are o familie numeroasă și, ce-i drept, nu-i ușor să fii mămică a cinci copii. Însă artista reușește să se împartă cu brio între viața de familie și cea profesională deoarece are un ajutor de nădejde. Mama ei o ajută extrem de mult atunci când vine vorba despre anumite treburi de-ale casei. (CITEȘTE ȘI: ANCA SEREA ȘI ADI SÎNĂ AU 5 COPII, IAR ASTĂZI AU FĂCUT MARELE ANUNȚ. SE PREGĂTESC DIN NOU SĂ DEVINĂ PĂRINȚI)

„Avem două case. Într-una locuiește mama mea, care mă ajută foarte mult. Și în cealaltă noi, cu copiii. Ea gătește de cele mai multe ori pentru toată lumea. Mă ajută cu cei mici, uneori chiar și la teme. Facem niște sacrificii și muncim pentru ei, pentru că nu se poate dacă nu muncești și nu faci eforturi. M-a ajutat Dumnezeu să am o familie numeroasă. Să fie și copiii reușiți, potoliți și cu mama lângă mine. Nu știu cum se vede din afară, dar noi suntem foarte recunoscători pentru tot ce avem și pentru ceea ce ni se întâmplă. Când am avut cele mai negre momente în viață și am rămas singură cu doi copii, crede-mă că nu a fost nimeni ca să-mi bată la poartă în afară de mama și de fratele meu”, a declarat recent Anca Serea.

Ceartă în public: „Vrei să vadă toată lumea cine ești tu, de fapt?!”

Anca Serea și Adi Sînă sunt împreună de aproape opt ani și căsătoriți de aproape patru. Deși cei doi se înțeleg foarte bine și se sprijină reciproc, mai există și certuri, ca în orice cuplu, lucrurile nu au cum să fie numai lapte și miere. (VEZI ȘI: ANCA SEREA A FOST SURPRINSĂ FĂRĂ VERIGHETĂ. PRIMA REACȚIE A VEDETEI: ”„DEOCAMDATĂ, FEREASCĂ DUMNEZEU, NU!”)

Motivul pentru care s-a declanșat o adevărată ceartă în public a chiar numele vedetei, Adi i-a atras atenţia că nu îşi folosesşte numele din buletin, care s-a arătat uşor deranjat că soţia încă refuză să-şi spună numnele adevărat. Bruneta, care în acte a luat numele soţului, a rămas pentru cei care o cunosc de pe micul ecran tot Anca Serea. „De ce spui că te cheamă Anca Serea? Mă uitam zilele trecute la televizor şi am văzut o reclamă în care Anca Serea recomanda un şampon. Vrei să le arăt eu buletinul tău, să vadă toată lumea cum te cheama? Nici măcar Anca Serea Sînă, ci doar Anca Sînă… păi unde e mândria mea?„, a fost reacţia solistului într-o discuţie pe care cei doi au purtat-o pentru un nou epidoD al vlogului lor.

Prezentatoarea tv a explicat că în scenariul reclamei era pevăzut să se prezinte cu numele cu care o ştie toată lumea.