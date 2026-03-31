Cine primește biletele de tratament în 2026. Lista românilor care pot beneficia de cele 114.000 de locuri

De: Denisa Crăciun 31/03/2026 | 16:03
Cine primește biletele de tratament în 2026. Lista românilor care pot beneficia de cele 114.000 de locuri
Cine va primi bilete de tratament balnear în 2026/ Sursă Foto: Facebook

Ministrul Muncii a vorbit despre biletele de tratament balnear pentru acest an. El a propus ca peste 114.000 de români să beneficieze de bilete. Cei care vor să primească un astfel de ajutor trebuie să știe că există câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească.

Biletele de tratament balnear vor fi asigurate și în 2026. Ele se acordă cu sprijinul Casei Naţionale de Pensii Publice, potrivit proiectului de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Rolul tratamentelor este de a sprijini sănătatea bătrânilor, dar și pentru susținerea unei stări de bine a acestora.

Cine va primi biletele de tratament în acest an

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a declarat că decizia de a acorda 114.000 de bilete de tratament balnear a fost luată imediat după stabilirea bugetului statului. Suma totală acordată de stat pentru acest proiect este de 410 milioane de lei. Cei care pot beneficia de ele sunt pensionarii şi asiguraţii sistemului public de pensii, dar și beneficiarii prevederilor unor legi speciale. Ministrul a ținut să precizeze că și soțul sau soția beneficiarului poate folosi aceste bilete.

De asemenea, soţul sau soţia persoanei asigurate ori pensionare, care nu este asigurat/ă la sistemul public poate beneficia de bilet cu plata integrală. Cel mult 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, a spus ministrul muncii.

Totodată, peste 50.000 de bilete vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear aflate în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice. Restul vor fi puse la dispoziție unităților de profil, care vor fi încheiate prin contracte, conform legii.

Pentru ce se dau biletele de tratament balnear

Tratamentele balneare sunt foarte importante pentru seniorii din România. Durata unei serii de tratament este de 16 zile, iar cea a tratamentului balnear de 12 zile. Ele au scopul de a sprijini sănătatea celor care au nevoie de ele.

Pentru mulţi pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate şi ocazia de a-şi recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul şi starea de bine. În 2026, asigurăm aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear, în cadrul unui program care, de la an la an, rămâne o formă importantă de sprijin, a adăugat ministrul.

