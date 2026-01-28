Acasă » Știri » Stațiunea din România care va prinde, din nou, viață. Apa termală, elementul principal al proiectului

De: Anca Chihaie 28/01/2026 | 22:35
După o perioadă în care a fost cunoscută în principal pentru tratamentele balneare și sejururile liniștite, stațiunea Băile Olănești din județul Vâlcea se află în pragul unei schimbări semnificative. Autoritățile locale și județene au pus la punct un proiect ambițios care urmărește revitalizarea completă a zonei și consolidarea poziției stațiunii pe harta turistică a României.

Proiectul central se concentrează pe dezvoltarea unui complex de tip Therme, care va îmbina facilități moderne de wellness și relaxare cu tradiția balneară pentru care Olănești este recunoscută de decenii. Zona aleasă pentru construcția complexului se află în Pietrișu, unde un teren generos oferă spațiul necesar pentru un ansamblu turistic de mari dimensiuni, cu piscine interioare și exterioare, tobogane pentru toate vârstele, piscine de tip infinity, zone de saună și spa, dar și facilități pentru sport, relaxare și restaurante.

Noul complex urmărește să transforme complet imaginea stațiunii. În prezent, Băile Olănești este asociată mai ales cu tratamentele medicale și cu odihna liniștită, însă proiectul Therme propune o abordare modernă, orientată către turismul de relaxare și experiențele de vacanță variate. În acest fel, stațiunea ar putea atrage atât familii și tineri, cât și vizitatori care caută combinația dintre wellness, distracție și recreere activă.

Un element esențial al investiției îl reprezintă resursa naturală care a consacrat Olăneștiul: apa termală. Planurile includ realizarea unui foraj de mare adâncime, de aproximativ 3.000 de metri, pentru captarea apei termale, care va fi folosită nu doar în complexul Therme, ci și pentru încălzirea unor clădiri publice din stațiune. Astfel, se urmărește reducerea costurilor energetice și diminuarea impactului asupra mediului, integrând soluții sustenabile în dezvoltarea turistică.

Consiliul Județean Vâlcea sprijină proiectul, alocând fonduri pentru studiile tehnice necesare, esențiale pentru evaluarea fezabilității investiției. Aceste analize vor sta la baza obținerii autorizațiilor și vor fi decisive în atragerea eventualilor investitori. Proiectul este în prezent în faza administrativă, cu documentațiile aproape finalizate și procedurile de avizare în derulare.

