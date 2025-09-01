Cine sunt și cum arată părinții Mariei Avram de la Insula Iubirii. Detaliul observat de fani

Maria Avram, una dintre concurentele sezonului 9 al emisiunii Insula Iubirii, atrage atenția publicului nu doar prin povestea ei de viață, ci și prin legătura strânsă cu familia. Părinții săi i-au fost mereu sprijin, iar asemănarea dintre ea și aceștia este ușor de observat.

Ea a intrat în emisiunea Insula Iubirii alături de soțul ei, Marius, pentru a-și testa căsnicia după ce acesta a fost infidel. Deși l-a iertat, concurenta a recunoscut că încrederea nu a fost complet recâștigată și speră ca experiența din show să clarifice viitorul relației lor.

Maria Avram păstrează o relație foarte apropiată cu părinții săi, chiar dacă locuiește în Anglia. Aceștia au fost mereu alături de ea în momentele dificile, oferindu-i sprijin și încurajare. Concurenta își arată aprecierea și pe rețelele sociale, unde postează frecvent imagini din copilărie sau momente speciale petrecute împreună, ultima fotografie cu părinții săi fiind din 2023, de ziua mamei. Maria îi seamănă mai mult tatălui ei, așa cum au remarcat și urmăritorii săi.

Ce spune Maria Avram despre apropierea de Cătălin Brânză

Maria Avram a reacționat public după valul de speculații privind presupusa ei apropiere de ispita Cătălin. Ea a explicat că gesturile surprinse în emisiune sunt interacțiuni normale pentru formatul TV și nu dovezi ale unei atracții sentimentale. Concurenta a subliniat că între ei există doar respect și a considerat exagerate etichetele puse de o parte a publicului.

„Când vă aud pe voi cu „fierte”. Fierte sunteți voi, astea care sunteți fierte, nu mai folosiți cuvântul ăsta la adresa mea că nu mi se potrivește absolut deloc. Nu am fost fiartă, că dacă eram fiartă săream pe el și îl luam în cameră la mine.E un om pe care îl respect, dar nu mai exagerați să o duceți într-o extremă că e cam mult totuși, zic.”, a transmis Maria Avram pe rețelele de socializare.

