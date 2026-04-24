Cine trebuia să prezinte emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, de fapt. Denise Rifai nu a fost prima pe lista producătorilor

De: Elisa Tîrgovățu 24/04/2026 | 13:02
Emisiunea „Furnicuțele”, lansată recent la Antena 1 cu Denise Rifai, are, de fapt, o poveste mai amplă decât ar crede mulți telespectatori. Formatul nu este o noutate absolută, întrucât postul a mai încercat de două ori în trecut să-l aducă pe micile ecrane. De fiecare dată au existat etape de pregătire, filmări pilot și chiar variante diferite de prezentatori.

Formatul emisiunii a avut inițial o altă denumire, și anume „Furnicarul”. Prima încercare de lansare datează de acum aproximativ 15 ani. Cea de-a doua a avut loc în intervalul 2018–2019, conform informațiilor publicate de Paginademedia.ro

Buzdugan și Morar, gazdele emisiunii

Prima tentativă de lansare a venit după ce Antena 1 a preluat formatul spaniol El Hormiguero. La acel moment, se pregătea o formulă atipică pentru piața locală, cu doi prezentatori: Mihai Morar și Daniel Buzdugan, cunoscuți de la Radio ZU.

Echipa de producție, coordonată de Augusta Petrescu, a mers inclusiv în Spania pentru a studia modul în care este realizat show-ul original. Varianta gândită pentru România se diferenția de alte adaptări internaționale prin prezența a doi prezentatori, nu a unuia singur.

În rolurile „furnicuțelor” urmau să apară Răzvan Popescu și Flick (Dl. Rimă), ambii provenind tot din zona Radio ZU. Deși a fost realizat un episod pilot și proiectul era pregătit pentru difuzare în prime-time, emisiunea nu a mai fost inclusă în grila postului.

„La vremea respectivă, emisiunea nu s-ar fi numit Furnicuţele, ca acum, ci ar fi preluat numele original al formatului: Furnicarul. Față de formatul spaniol, emisiunea din România ar fi fost înregistrată, în timp ce varianta originală era difuzată live.

În legătură cu prezentatorii, îmi aduc aminte că spaniolii ne-au sugerat că formula cu Buzdugan şi Morar, cu doi prezentatori adică, era de evitat. În puținele ţări în care avea doi prezentatori, formatul nu a performat. O explicație: prea multă aglomeraţie în platou. Erau doi prezentatori, două furnicuţe, plus se putea întâmpla să fie şi mai mulţi invitaţi în acelaşi timp.

Am filmat un pilot, în decoruri minimaliste, care să semene cu cele originale, evident nu la acelşi nivel, pentru că era un demo”, a spus Augusta Petrescu pentru sursa menționată.

Dan Negru și altă echipă

După câțiva ani, proiectul a fost adus din nou în discuție. De această dată, amfitrion ar fi trebuit să fie Dan Negru, unul dintre cei mai importanți prezentatori ai postului la acea vreme. Totodată, furnicuțele ar fi trebuit să aibă alți interpreți: Andreas Petrescu și Radu Croitoru, persoane implicate direct în producție.

„Ne-am gândit să adaptăm atunci ceea ce făceau şi spaniolii. În rolul furnicuţelor, şi la ei, erau oameni implicaţi direct în producţie şi scriitură, care ştiau exact toate informaţiile despre invitaţi, era mai uşor şi mai firesc să poarte o discuţie cu ei.”

Și această variantă a avut episod pilot și planuri de filmare cu invitați. Însă, proiectul nu a mai fost lansat nici atunci.

