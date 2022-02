Ciobi, mulțumit cu remiza albă contra Rapidului: „Rezultatul este echitabil!”

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, s-a arătat mulțumit cu remiza pe care echipa sa a înregistrat-o pe teren propriu cu Rapid, scor 0-0, partida contând pentru runda a 25-a a Ligii 1.

„Un joc greu pentru noi, am anticipat lucrul ăsta. Au fost două reprize diferite, prima le-a aparținut celor de la Rapid, dar a doua a fost a noastră, am avut posesie, ne-am creat 3-4 ocazii de a marca. Rezultatul e echitabil, mă mulțumește pentru că nu am pierdut. În contextul în care suntem în momentul de față, am acumulat 43 de puncte și continuăm lupta pentru a rămâne în primele 6. În toate jocurile le cer jucătorilor o siguranță defensivă. Bineînțeles că ne doream să marcăm, dar nu am reușit. Eu îmi felicit jucătorii, și-au dorit să câștige acest joc, nu am reușit. În momentul în care voi considera că e 100% din punct de vedere fizic, va juca. Se antrenează foarte bine și consider că ușor-ușor va intra în echipă. Au mai rămas 5 meciuri de jucat, suntem la 8 puncte de locul 7, e important să luăm meci cu meci, să ne concentrăm. Suntem o echipă matură, greu de învins, avem 8-9 meciuri de când nu am mai pierdut, deci suntem pe un drum bun. Păcat că nu am reușit să marcăm de două etape și sperăm să o facem cu Farul”, a declarat Liviu Ciobotariu.

În urma acestui rezultat FC Voluntari a acumulat 43 de puncte, consolidându-și locul 3, în timp ce Rapid a ajuns la 35 de puncte fiind pe locul 7.