Ciorba care îți poate distruge creierul. Ingredientul din oală care ”prăjește” neuronii

Ciorba este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, asociată cu ideea de mâncare sănătoasă, hrănitoare și „curată”. Totuși, există o situație în care o ciorbă tradițională poate deveni o adevărată capcană pentru sănătate.

Nu rețeta în sine este problema, ci ingredientele moderne adăugate fără măsură, care pot transforma un preparat aparent inofensiv într-un factor de stres major pentru organism și, mai ales, pentru creier.

VEZI AICI CARE ESTE CIORBA CARE ITI POATE DISTRUGE CREIERUL