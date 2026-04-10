Acasă » Știri » Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor: Este acum momentul perfect pentru mașini electrice

Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor: Este acum momentul perfect pentru mașini electrice

De: Redacția CANCAN 10/04/2026 | 10:57
Ciprian Cherciu la „Podcast cu Prioritate” #97 by ProMotor: Este acum momentul perfect pentru mașini electrice

Luni, 13 aprilie, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 97 îl are ca invitat pe Ciprian Cherciu, o voce activă în zona mobilității electrice și a conducerii eficiente.

Cunoscut în spațiul public prin proiectul EcoDrive, Ciprian Cherciu este implicat atât în zona de jurnalism auto, cât și în inițiative de educație privind mobilitatea sustenabilă. În paralel, are experiență în motorsport, fiind menționat în competițiile de Super Slalom, unde a obținut rezultate notabile, inclusiv titluri de campion național.

Un episod despre tranziția către electric și contextul global

Discuția moderată de Marius Vișan aduce în prim-plan una dintre cele mai dezbătute teme ale momentului: trecerea de la motoarele termice la propulsia electrică. Contextul este unul sensibil, marcat de volatilitatea pieței de combustibili și de efectele geopolitice, inclusiv impactul conflictului din Iran asupra prețurilor la energie.

Invitatul analizează dacă actualul context poate reprezenta un moment favorabil pentru adoptarea mașinilor electrice, dar și ce înseamnă, în realitate, costurile de utilizare și infrastructura disponibilă pentru șoferii din România.

Programe, tehnologii și competiția globală din industrie

Un alt punct central al episodului îl reprezintă programele de sprijin pentru electrificare, precum Casa Verde și Rabla, instrumente care pot influența semnificativ decizia de achiziție a unui vehicul electric. Sunt discutate avantajele reale, dar și limitele acestor inițiative în contextul actual.

De asemenea, Ciprian Cherciu vorbește despre evoluția tehnologiei bateriilor și despre direcția în care se îndreaptă industria auto globală. Dezbaterea se extinde către competiția dintre producătorii europeni și cei din China, un subiect tot mai prezent în analiza pieței auto din ultimii ani.

Un invitat cu experiență practică și perspectivă echilibrată

Prin prisma experienței sale, atât în zona media, cât și în cea de motorsport și mobilitate electrică, invitatul oferă o perspectivă aplicată asupra schimbărilor din industrie. Discuția atinge și exemple concrete din utilizarea de zi cu zi a mașinilor electrice, dar și percepțiile publicului asupra acestui tip de propulsie.

Episodul 97 din „Podcast cu Prioritate” este susținut de Vlad Cazino, Sanador și eMAG și va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00.

Iți recomandăm
Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Știri
Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu adevărat”
Știri
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu…
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul...
Gigi Becali, oprit de polițiști! De ce l-au întors din drum la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Gigi Becali, oprit de polițiști! De ce l-au întors din drum la înmormântarea...
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o prințesă italiană
Adevarul
Liderul extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, ar avea o relație cu o...
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza:...
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral
Digi 24
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
Promotor.ro
La ce viteză are mașina cel mai bun consum de carburant?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
go4it.ro
Decizie șoc! Digi, obligată să primească rivalii în mii de localități din România
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
Gandul.ro
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru...
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Mihai Stoica, uluit de puterea lui Răzvan Lucescu: „Gena familiei Lucescu este ceva inexplicabil”
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă ...
Ce mesaj a transmis Marian Grozavu, de la Insula Iubirii, după despărțirea de Bianca Dan: „Dacă iubești cu adevărat”
Cum circulă metroul de Înviere. Programul Metrorex + STB
Cum circulă metroul de Înviere. Programul Metrorex + STB
Putem vopsi ouăle în Vinerea Mare? Ce spun preoții despre această tradiție de Paște
Putem vopsi ouăle în Vinerea Mare? Ce spun preoții despre această tradiție de Paște
Gigi Becali, luat în vizor de Poliție la înmormântarea lui Lucescu. Mesaj de suflet pentru Răzvan
Gigi Becali, luat în vizor de Poliție la înmormântarea lui Lucescu. Mesaj de suflet pentru Răzvan
Neli Lucescu a ”cedat” la înmormântare. Durerea a copleșit-o
Neli Lucescu a ”cedat” la înmormântare. Durerea a copleșit-o
Vezi toate știrile