Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu, despre Elena Udrea: „Are nevoie mare de protecție!”

Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu a vorbit despre situația în care se află Elena Udrea, care în urmă cu o săptămână a fost arestată în Costa Rica. Fostul ministru se află la închisoarea de femei„El Buen Pastor”, unde va rămâne timp de două luni.

Maria Ghiorghiu susține că Elena Udrea se simte disperată și că „are nevoie mare de protecție”. De asemenea, ea a spus că fostul ministru are totuși un copil care are nevoie de ambii părinți.

„Elena Udrea a fost din nou arestată, dar în Costa Rica. Însă, trebuie să recunoaştem că Elena Udrea are un bebeluş de numai 10 zile la momentul arestării. Acest bebeluş are nevoie de mama lui, are nevoie să crească, deoarce s-a născut prematur. Elena Udrea fraţilor, nu se simte deloc în siguranţă în închisoarea din Costa Rica. Se simte ameninţată, simte că viaţa ei este pusă în pericol. Elena Udrea are dreptate.

La un moment dar, viaţa Elenei Udrea va fi în mare pericol. Elena Udrea are nevoie de mare protecţie. Fetiţa Elenei de numai 2 săptămâni, are nevoie de mamă. În rest, fiecare îşi va primi pedeapsa pe care o merită. Atât pe cea lumească, cât şi pe cea divină. Să nu aruncăm cu piatra, ci să ne rugăm pentru viaţa ei, pentru fetiţa ei micuţă şi firavă”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul ei personal.

Elena Udrea, mesaj din închisoare

Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol în Costa Rica, în urmă cu o săptămână. Ele au fost ridicate de pe străzile din San Jose. La momentul reținerii sale, Udrea se plimba cu bebelușul. Fostul ministru a făcut prima declarație de la data arestării și s-a declarat absolut revoltată de ceea ce i s-a întâmplat.

Elena Udrea susține că are statut provizoriu refugiat. Fostul ministru a vorbit cu jurnaliștii de la Antena 3, care au vizitat-o la penitenciarul de femei „El Buen Pastor” din Costa Rica. (Vezi aici declarațiile făcute de Udrea)