Claudia Pătrășcanu, răsfățată de un admirator cu buchete imense de flori: ”Dacă vin de la o persoană super faină, sunt de acceptat”

De când a devenit oficial femeie divorțată, Claudia Pătrășcanu nu duce lipsă de pretendenți. Nu de puține ori, artista a pozat cu buchete uriașe de flori. De la cine sunt, de fapt, micile atenții cu care fosta soția a lui Gabi Bădălău se mândrește?

După ani întregi în care a fost în proces de divorț cu Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu are acum tot dreptul de a se bucura de o viață nouă. Artista recunoaște că statutul de femeie singură a venit cu o mulțime de pretendenți și admiratori, lucru pe care îl consideră cât se poate de firesc.

Te-ar putea interesa: Prima reacție a lui Gabi Bădălău, după ce CANCAN.RO a dezvăluit că se iubește cu Ema Uta: ”Am tot dreptul!” Ce zice de Bianca Drăgușanu

Claudia Pătrășcanu: ”Florile nu sunt ceva de refuzat”

În cadrul unui interviu, Claudia Pătrșcanu a mărturisit că florile se încadrează la secțiunea ”slăbiciuni”, motiv pentru care nu are de ce să refuze când un bărbat îi oferă astfel de mici atenții. Artista este de părere că micile gesturi sunt, de fapt, cele care fac contează cu adevărat în interacțiunea dintre un bărbat și o femeie.

”Eu sunt o femeie singură. Florile nu sunt ceva de refuzat. Dacă mai vin și de la o persoană super faină, sunt de acceptat. Florile îți fac ziua mai frumoasă, te încarcă pozitiv. Fac parte din viața noastră, din natură. În momentul în care un bărbat oferă flori, mă gândesc că o face sincer. Nu poți să dăruiești flori oricând, oricui. Trebuie să fie ceva aparte, să fie ceva special”, a spus artista pentru Spynews.ro.

În altă ordine de idei, Claudia Pătrășcanu susține că există momente în care nu ezită să își cumpere singură flori. În noua sa locuință, artista a împânzit fiecare colțișor cu flori, fie că sunt culese din propria grădină, fie achiziționate chiar de ea.

”Florile vin, vin din natură. Am acasă o mulțime de flori. Eu tot timpul trebuie să am flori în curte, mi-am plantat și singură. Am pus niște lalele în septembrie – nimeni nu credea că o să iasă – dar au ieșit niște lalele gigantice.

La mine în casă trebuie să am toate vazele pline cu flori: la pat, la Maica Domnului, pe hol, afară, peste tot. Îmi dau o stare de veselie. Iubesc florile, chiar dacă nu le primesc – uneori mi le cumpăr. Nu aștept să vină Gigel să-mi aducă un buchet de flori (râde)”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu.

Te-ar putea interesa: Claudia Pătrășcanu îl mitraliază pe Gabi Bădălău! ”Dacă trăia, tata… Îl făcea panou, îl punea poster pe perete”