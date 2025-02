Claudia Pătrășcanu îl mitraliază pe Gabi Bădălău! ”Dacă trăia, tata… Îl făcea panou, îl punea poster pe perete”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Claudia Pătrășcanu vorbește despre cum a ajutat-o credința să depășească atâtea cumpene, dar și despre pierderea tatălui, care a decedat când ea avea doar 15 ani. Cântăreața dezvăluie cum s-a schimbat relația cu băieții ei de-a lungul timpului, dar și cum le-a explicat situația complicată dintre ea și Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu vorbește despre situația actuală dintre ea și familia fostului soț cu care se războiește de ani buni deja. Cântăreața discută despre importanta religiei, creșterea și educația celor doi copii, dar și despre pierderea tatălui. Deși avea doar 15 ani când părintele ei s-a stins din viața, vedeta a reținut bine sfaturile date de acesta și le-a aplicat mai mereu, de-a lungul vieții ei.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artista spune că tatăl său nu ar fi fost niciodată de acord cu Gabi Bădălău și că, mai mult ca sigur, s-ar fi opus căsătoriei dintre ei doi.

”Nu știu cum ar fi arătat viața mea dacă tata mai trăia, dar nu s-ar fi întâmplat multe lucruri din ultimii ani. Tata era bun, dar era și foarte ferm. Totul până la copii. N-ar fi îndrăznit nici fostul meu soț meu, nici familia lui să-mi fi făcut rău. Tata până a închis ochii a zis că eu eram ochii lui din cap”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Ba mai mult, cântăreața susține că tatăl său l-ar fi pus la respect imediat pe Gabi Bădălău, pe motiv că acesta din urmă nu ar fi fost suficient de ”bărbat”.

”Nu m-ar fi lăsat să mă căsătoresc cu domnul (Gabi Bădălău) niciodată. Da, categoric m-ar fi îndrumat altfel. Noi am fost crescuți altfel, dar în același timp am simțit iubirea. Am primit un sfat important: să nu las pe nimeni să mă calce în picioare. Îl făcea panou, îl punea poster pe fostul meu soț. Niciodată nu l-ar fi plăcut. Cred că nici acum, de acolo de sus, nu-l place. Lui îi plăceau bărbații adevărați, care să muncească, să tragă pentru familie.

Tatăl meu avea trei job-uri. Se descurca. Prinde pește, vindea, cânta la nunți, aducea banii acasă. O iubea pe mama, o respecta. Cu noi se juca. Era familist, domnule. Lui îi plăceau bărbații de casă”, a explicat Claudia, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

