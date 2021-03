Claudia Pătrașcanu, ”săgeți” către Bianca: ”Toate au o măsură în viață și bun simț...”

Claudia Pătrășcanu a avut o reacție furibundă după ce Bianca Drăgușanu a anunțat că urmează să-și facă o nouă intervenție estetică. Fosta soție a lui Gabi Bădălău a lansat un atac dur la adresa femeilor care apelează la medicina estetică.

Claudia Pătrășcanu a fost întrebată de fanii ei de ce anume nu apelează la medicina estetică. La o asemenea întrebare, artista a avut un răspuns vehement și a explicat că frumusețea unei femei nu constă în operațiile estetice, ci în atitudinea ei.

Claudia Pătrășcanu nu vrea să audă de intervenții estetice

Fanii s-au gândit imediat că a lansat un atac la adresa Biancăi Drăgușanu, mai ales după ce vedeta a mărturisit că urmează să-și facă o nouă rinoplastie la o clinică de lux și să-și schimbe implanturile mamare.

„O întrebare care îmi este adresată zilnic:

Ai silicoane? Ai botox? Transformări? Cum ma mențin naturală la 40ani?! O femeie nu are nevoie de botox și nici de silicoane. O femeie are nevoie de atitudine și încredere in sine. Oricât de multe sau putine kg ai,oricât de putina sau multă frumusete genetica ai,important este sa fii tu și sa nu te transformi intr un obiect…… sa rămâi ceea ce ești și cum ai fost creat.

Toate au o măsura in viața și bun simt. Nu mi au plăcut niciodată exagerările,nu gândesc la transformări deoarece consider ca frumusetea naturală nu o poți compara cu nimic. Este unica!”, a scris Claudia Pătrășcanu.

Bianca Drăgușanu a început pregătirile dinainte de intrarea în sala de operații, unde “va fi tunată” de o echipă de medici și asistente. Anunțul privind noile intervenții estetice – o rinoplastie și o schimbare de implant mamar – a fost făcut chiar de fosta prezentatoare. Conform unor date, ea a investit în operațiile estetice peste 50.000 de euro.