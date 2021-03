Claudia Pătrășcanu a răspuns și la o a doua întrebare, la testul iute, când Măruță i-a cerut s-o caracterizeze pe Bianca Drăgușanu, nimeni alta decât actuala iubită a soțului ei. Praf a făcut-o artista, fără să ezite. Ba a și spun, al un moment dat: ”Dacă ăsta-i adevărul?”

Claudia Pătrășcanu a făcut imediat caracterizarea. ”Desfrânată! Falsă! Nu e un exemplu bun pentru mine, dar și pentru orice mamă”, a spus ea. A adăugat imediat că nu vrea să guste din sosul iute, pentru că își asumă ce spune și pentru că ”ăsta-i adevărul.” Sigur, a lungit momentul. ”Mă bagi în gura lupului. Dacă nu mi-a fost frică de Bădălău, de ce mi-ar fi frică de ea?”, a spus Claudia Pătrășcanu. (CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU I-A FĂCUT PLÂNGERE PENALĂ LA DIICOT LUI GABI BĂDĂLĂU. CUM A REACȚIONAT OMUL DE AFACERI)

Claudia Pătrășcanu a făcut-o praf pe Bianca Drăgușanu: ”Desfrânată! Falsă!”

La fel de bine se descurcase, de alfel, la prima întrebare pe care Măruță i-o pusese. ”De ce m-am ferit nu am scăpat!”, a spus Claudia, iar Măruță i-a spus: ”Trebuie să dai nume, 3,4,5 nume…” Iar artista s-a conformat imediat. ”Din ce am auzit, una ar fi Cristina Bădănoiu. Știu de la el. Mai e fata asta, cum îi zice, Diana Munteanu, de la el știu… Și Daniela Crudu, cu care a continuat și în timpul căsniciei”, a răspuns Claudia Pătrășcanu. (NU RATA: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU NU O IARTĂ PE BIANCA DRĂGUȘANU: „NU ȘTIU CE LEGĂTURĂ ARE ACEASTĂ FEMEIE CU VIAȚA MEA”)

Măruță a întrebat-o dacă pune sosul iute sau poate să citească întrebarea. Al doilea a fost răspunsul cântăreței. Iar soțul Andrei a citit: ”Cu ce femei te-a înșelat soțul cât erai căsătorită?” Claudia a completat: ”Îmi spunea unde s-a întâlnit cu ele… Îmi spunea că a fost cândva… Dar când cineva vine și-ți spune asta ce înseamnă?”