Claudia Pătrășcanu, un nou atac la adresa Biancăi Drăgușanu! „Să nu uităm de unde a venit fata asta, cum era ținută…”

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu este departe de a se termina. Artista a ieșit din nou la atac, după ce Bianca Drăgușanu a spus partea sa de adevăr în urma declarațiilor care au apărut în spațiul public. Fosta soție a lui Gabi Bădălău susține că nu vrea să intre în „circul” blondinei pe care îl face de mulți ani la televizor.

Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu își aruncă în continuare săgeți. Deși ambele spun că nu au nimic de împărțit, discuțiile dintre ele par să nu se mai oprească. Prima care a făcut dezvăluiri a fost cântăreața, ulterior blondina a spus cum stau lucrurile din punctul ei de vedere, iar acum cântăreața a făcut din nou acuzații grave.

De această dată, Claudia Pătrășcanu susține că fostul ei soț, Gabi Bădălău, este vinovat pentru că situația a degenerat.

„N-am prea multe de spus în privința acestei femei și cred că toată lumea știe acest lucru. Nu vreau să intru în circul ei pe care îl face de foarte mulți ani înainte să fie cu Gabi. S-a ajuns aici tocmai din vina lui Gabi, dacă mă întrebați pe mine, un bărbat n-ar permite așa ceva mai ales că există doi copii la mijloc între mine și el.

Sunt multe lucruri de spus nu vreau să stau să le înșir mi se pare rușinos și penibil. Eu ce-am avut de spus am spus în privința copiilor mei, dacă ea își permite să vorbească despre copiii mei la televizor, vă dați seama cât tupeu fantastic și ce să fac? Să mă cobor la nivelul ei?

Să nu uităm de unde a venit fata asta, cum era ținută de calorifer și vândută lui y și z. M-am săturat să fiu jignită de neica nimeni. Îmi este milă de fetița ei. Eu n-am nimic de împărțit de ea.”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre scandalul cu Claudia Pătrășcanu

Bianca Drăgușanu și-a prezentat și ea varianta ei de poveste și susține că de mai bine de doi ani Claudia Pătrășcanu o terorizează. O amenință, o jignește și îi trimite încontinuu mesaje lui Gabi Bădălău. Bianca Drăgușanu spune că deși Claudia Pătrășcanu încearcă să pozeze în mama perfectă și să aibă o imagine curată, realitatea este cu mult diferită. Aceasta o acuză de un limbaj de mahala și ieșiri nervoase inexplicabile.

„Eu nu mă cobor la nivelul ei, este bolnavă psihic. Logic că a refuzat o confruntare directă cu mine pentru că eu o pot bate chiar cu dovezile ei. Îi dă mesaje lui Gabi pe care le am și pe care o să le arăt tuturor, în care mă jignește și pe mine și pe copilul meu.

După ce eu i-am cerut să facem pace, în emisiunea lui Dan Capatos, aparent a tăcut două luni. Până la ziua Sofiei, când a început iar cu mesajele. Apoi a continuat de ziua lui Gabi în Thailanda. Atunci a pus-o și pe maică-sa să mă înjure. Ea este cea care are limbaj de mahala și care se dă mare doamnă. Eu tot tac, am fost provocată mereu să-i răspund în aceeași manieră ca ea și normal că am jignit-o, dacă m-a jignit”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit playtech.ro.