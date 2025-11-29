Acasă » Exclusiv » Cleopatra Stratan și Edward Sanda îl fac bunic pe Pavel Stratan? „Eu sunt pregătit”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda îl fac bunic pe Pavel Stratan? „Eu sunt pregătit”

De: Andreea Archip 29/11/2025 | 18:29
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cârcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tânără, respectiv la 18 ani. Și-a găsit sufletul pereche, iar artistul a fost pe placul socrului încă de la prima vedere. Pavel Stratan și ginerele au dat din casă despre relația dintre ei, iar seniorul a recunoscut că e pregătit să devină bunic. Ce planuri au îndrăgostiții pentru 2026 și dacă îi vor îndeplini dorința lui Pavel Stratan, aflați din interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt nedezlipiți și onorează la pachet invitațiile primite. Miercuri seară, cei doi s-au numărat printre invitații de seamă ai Adinei Buzatu, care a organizat un eveniment la magazinul său din Băneasa pentru a anunța rebrandingul după 20 de ani de activitate. Cuplul și-a făcut apariția alături de Pavel Stratan.

Pavel Stratan: “Mi s-a părut deodată un om bun”

CANCAN.RO: Cât de des veniți în vizită la copii sau pregătiți pe plan muzical o colaborare?

Pavel Stratan: Vin în vizită la copii și când am proiecte și când nu am proiecte, doar să-i văd. Dar mai ales când am proiecte, nu pot să trec pe lângă ei, că aproape toate proiectele sunt cu ei.

Cleopatra Stratan: Combinăm utilul cu plăcutul.

CANCAN.RO: Cum e relația cu tata-socru?

Edward Sanda: Ca la început, la fel de bună și de frumoasă. Mai mult de atât, avem mai multe proiecte împreună, la care lucrăm cu drag, ne completăm foarte bine. E o emoție și o energie foarte frumoasă și așa sunt sigur că o să fie mereu.

CANCAN.RO: Vreau să știu cum v-a cucerit băiatul ăsta înainte să vă ceară mâna Cleopatrei.

Pavel Stratan: Mi s-a părut deodată un om bun, cuminte și mai ales că am făcut cunoștință în studio.

Edward Sanda: Muzica ne-a unit.

Familia Stratan s-a reunit la evenimentul Adinei Buzatu

Pavel Stratan: Și muzica și cred că așa a trebuit să fie.

Cleopatra Stratan: “Asta îmi doresc pentru 2026”

CANCAN.RO: La acea vreme, vă așteptați să vină cererea în căsătorie, să formeze o familie frumoasă cu Cleopatra?

Pavel Stratan: Cel puțin mi-am dorit să fie așa, dar s-a primit cum trebuia, nu?

Cleopatra Stratan: Da, s-a întâmplat când trebuia.

Pavel Stratan: Și așa cum a fost să fie.

CANCAN.RO: Ce dorințe aveți pentru 2026?

Cleopatra Stratan: Să fie cel puțin la fel de bun ca anul ăsta.

Edward Sanda: Și să ne iasă tot ce avem în minte, pentru că avem foarte multe planuri și foarte multe dorințe. Multe dintre ele realizabile. Și să fim sănătoși, fericiți. Să avem putere de muncă, inspirație.

Cleopatra Stratan: Mie mi s-a părut cel mai mișto anul ăsta, pe lângă lucrurile care mi s-au îndeplinit, pentru că mi le-am dorit și le-am programat. M-a surprins cu momentele pe care nu le-am programat, dar totuși m-au bucurat. Asta îmi doresc pentru 2026. Cât mai multe momente surpriză, dar care să mă bucure.

Pavel Stratan: Eu vreau să completez la ce a spus Cleopatra. De când țin minte Cleopatra în fiecare an își spune că anul ăsta a fost cel mai super. Sunt sigur că în 2026, când o să trecem în 2027, o să spună că anul ăsta a fost cel mai super. Și asta îi doresc, să fie fiecare an tot mai bun, și mai bun, și mai bun, și mai bun.

CANCAN.RO: La capitolul surprize, includem și un bebeluș?

Edward Sanda: Nu știm.

Cleopatra Stratan: Cred că mai târziu.

Pavel Stratan: “Eu oricând sunt pregătit”

CANCAN.RO: Sunteți pregătit să deveniți bunic?

Pavel Stratan: Eu oricând sunt pregătit.

CANCAN.RO: Pentru 2026 mă așteptam să îmi spuneți și de vreo vacanță programată.

Edward Sanda: Ne-am propus deja.

Cleopatra Stratan: 2025 a fost mai cu planuri profesionale. Am zis că trebuie să mă axez pe ce am de făcut. Am avut o vară, din fericire, foarte aglomerată. Am cântat în toată țara și nu doar în România. Și am fost axați pe carieră. Dar am zis că la anul ne relaxăm și noi cu o vacanță programată. Și ne gândeam la ceva mai tropical. O să ne luăm gașca noastră.

Edward Sanda: O să mergem într-un teritoriu în care și azi, melodiile ei sunt difuzate. În Indonezia.

Cleopatra Stratan: Vrem să prindem un sezon perfect.

Edward Sanda: Mergem unde și acolo e ascultată și cunoscută: în Bali.

Cleopatra Stratan: Vrem să mergem cu gașca noastră iubită de prieteni și să ne relaxăm.

Edward Sanda: Să ne dăm un refresh ca să venim cu forțe proaspete de muncă și de piese și de tot.

×