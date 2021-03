Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mari! Cei doi se vor căsători în acest an. „Oficializăm cu tot ce trebuie, dăm cu subsemnatul”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai tinere cupluri din showbiz-ul românesc, dar și unul dintre cele mai hotărâte. Nu a trecut nici un an de când cântăreață a fost cerută de soție, iar acum este gată să spună „Da” și în mod oficial.

Cei doi îndrăgostiți sunt împreună de mai bine de un an, iar toamna trecută Edward și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii lui. De atunci au trecut doar câteva luni, iar Cleopatra și Edward sunt pregătiți să oficializeze relația. (CITEȘTE ȘI: CLEOPATRA STRATAN A POVESTIT CUM AU REACȚIONAT COLEGII DE LICEU ȘI PROFESORII CÂND AU AUZIT CĂ SE VA CĂSĂTORI AȘA DE TÂNĂRĂ)

Edward Sanda a declarat că anul acesta el și Cleopatra se vor căsători oficial. Deși sunt tineri, cei doi știu că vor să își petreacă viața unul alături de celălalt și nu vor să mai piardă nicio clipă.

„Cert este că ne vom oficializa în adevăratul sens al cuvântului anul ăsta. Ne oficializăm cu tot ce trebuie, dăm cu subsemnatul. Ne căsătorim adică”, a spus Edward Sanda, potrivit libertatea.ro.

Edward Sandală, emoții pentru cererea în căsătorie

În ziua în care a împlinit 18 ani, Cleopatra Stratan a avut parte de o surpriză de proporții. Tânăra a fost cerută în căsătorie și a spus „Da” cu toată inima. Edward a recunoscut că a avut mari emoții iar găsirea inelului perfect i-a dat ceva bătăi de cap. (VEZI ȘI: MESAJUL EMOȚIONANT AL LUI EDWARD PENTRU CLEOPATRA STRATAN: ”TU ÎMI EȘTI OXIGEN!”)

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam.

Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget, am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a mai spus Edward, pentru sursa citată.