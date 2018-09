Feli Donose mai are foarte puțin până va naște. Artista a făcut declarații uluitoare despre perioada sarcinii, dar și despre iubitul ei care a fost nevoit să-i suporte dramatismul, spune ea. Feli a mărturisit că s-a îngrășat 9 kilograme.

„Eu nu vreau să țin treaba asta secret, e tatăl copilului meu, el nu vrea să fie în atenție. Noi când ne-am cunoscut nu știa cine sunt, ne-am cunoscut la o nuntă unde eu mergeam să cânt, iar el era invitat. El nu înțelege lumea asta. Nu vreau să îl forțez, abia eu apar. Poate că pentru mine nu înseamnă că succesul să te promovezi peste tot. Afirmarea aceasta sufocantă vine din nevoia de a fi văzut, eu nu sunt așa, sunt cum simt să fiu, nu am o copertă.”, a povestit Feli, la Răi Da Buni.

Feli mărturisește că a fost dramatică pe parcursul sarcinii, iar iubitul ei a vrut să plece de acasă de ce puțin4-5 ori.

„M-am îngrășat 9 kilograme, faza ciudată este că nu conștientizez că sunt gravidă pentru că am mult de lucru, zic că sunt balonată, dar îmi aduc aminte că sunt în șapte luni. N-am avut o sarcină grea, eu am fost dramatică. Cred că iubitul meu a vrut să plece de acasă de patru-cinci ori minim. Acum sunt bine, conștientizez, o simt pe bebelină că e foarte activă. N-am început să pregătim camera bebelușului așa calumea. Intru în magazine de bebe și ies plângând și cu mâna goală că nu știu ce să aleg. Planul era să adopt la anul, știam eu că voi lua o fetiță la două săptămâni, așa am visat, știu că sunt ciudat. El nu a rezonat cu numele de Luna și mi-a zis că Luna e nume de câine. Am zis că nu pot să fiu egoistă și am ales încă un nume.”, a spus Feli la Răi Da Buni.