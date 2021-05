Clipe de groază! Balconul unei vile s-a prăbușit. 15 oameni au căzut în gol

Clipe de groază au fost trăite de câțiva tineri aflați la o petrecere în Malibu. Balconul vilei pe care se aflau s-a prăbușit, iar 15 oameni au căzut pe stâncile aflate sub el.

Imaginile groazei au fost surprinse de camera de supraveghere a unei case apropiate. Pe filmare se vede cum un grup destul de mare de oameni se află pe balconul care se desprinde pur și simplu de casă și cade câțiva metri pe un teren accidentat plin de stânci.

În urma acestui incident mai multe persoane au fost rănite, iar două se află în stare gravă. Potrivit echipajelor de pompieri care au ajuns la fața locului, în jur de 15 persoane se aflau pe balcon în momentul în care acesta a căzut.

„Am auzit un zgomot teribil și i-am văzut pe cei mai buni prieteni și pe prietena mea căzând peste 4 metri, pe stânci. Balconul a cedat pur și simplu. Ar fi putut fi mult mai rău, dar este și-așa destul de grav”, a declarat unul dintre martori pentru CBSLA.

Se pare că majoritatea tinerilor care se aflau pe balcon s-au ales cu probleme ortopedice, iar cel puțin o persoană are și leziuni craniene. Cei prezenți la petrecere intenționează să îl acționeze în judecată pe proprietarul casei.

Mai mult, autoritățile au fost sesizate cu privire la faptul că oamenii din vila respectivă încălcau restricțiilor impuse pe timpul pandemiei, având în vedere faptul că numai pe balcon erau 15 persoane, iar petrecerile cu număr mare de participanți sunt interzise în această perioadă în California.

Shocking video of the moments a balcony collapses in #Malibu injuring several people. #CBSLA https://t.co/6lEnD4DxkW pic.twitter.com/1dhVsPWhi9

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) May 9, 2021