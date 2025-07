Clipe de groază pentru turiștii din Italia: un tren a luat foc! 2 români fac dezvăluiri cutremurătoare: ”Oamenii au început să se panicheze”

Momente de panică pentru o mulțime de oameni, printre care și doi turiști români, aflați în Italia! Trenul cu care se deplasau a luat foc luni, 21 iulie. Pasagerii au încercat să se salveze singuri. Iată ce s-a întâmplat!

Explozia s-a produs pe ruta Napoli-Sorrento, între stațiile Torre Annunziata și Pioppaino. Trenul s-a oprit din cauza incendiului care a izbucnit pe acoperișul unui vagon. Printre oamenii prezenți se aflau și români, iar una dintre femei a relatat experiența de groază.

Pasagerii, înspăimântați de ceea ce trăiesc, s-au auto evacuat și au filmat momentul. Când au observat că trenul nu se oprea, oamenii au decis să spargă geamurile. Mai apoi, trenul s-a oprit în apropierea unei stații. Din fericire, nimeni nu și-a pierdut viața, însă au fost persoane care s-au ales cu răni.

Martorii au povestit momentele de panică prin care au trecut și au spus cum vagonul s-a umplut rapid de fum. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe.

În tren se aflau și doi români, iar o femeie a vorbit despre atmosfera de panică care se crease.

“Eram in tren, mergeam spre Pompei si deodată am auzit niște pietre, auzeam ca şi cum cad pietre peste tren si au apărut niște scântei foarte puternice. Două secunde au durat scânteile şi a căzut bateria trenului foarte aproape de noi şi a fost o mică explozie, a început să iasă fum, foc, oamenii au început să se panicheze.

Trenul nu oprea, asta mi s-a părut cel mai rău lucru că nu se oprea trenul, strigam cu toții: Stop the train, stop the train. Am început să spargem geamurile şi până la urmă s-a oprit trenul în apropierea unei stații şi am reușit să coborâm cu toții. Au fost oameni care au avut picioarele puțin arse, dar nu s-a întâmplat niciun deces, nicio victima foarte grav rănită”, a povestit Ilinca Marcu, pentru .