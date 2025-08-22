CNA a intervenit pe TikTok! Numeroși utilizatori au fost amendați

CNA sancționează conținut online de pe TikTok și Facebook pentru mesaje considerate instigatoare. Mulți utilizatori au fost amendați.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aplicat recent mai multe sancțiuni unor utilizatori de TikTok și Facebook, după ce instituția a constatat încălcări repetate ale legislației audiovizualului. Vizate au fost materiale video și postări care, potrivit autorității, conțin mesaje instigatoare la ură, chemări la acțiuni radicale sau afirmații ce încalcă normele de reglementare în vigoare.

CNA a intervenit pe TikTok!

Potrivit informațiilor oficiale, mai mulți creatori de conținut online au publicat materiale cu referiri la proteste, greve generale și chiar revoluții, unele dintre acestea fiind încadrate ca forme de instigare sau promovare a urii. Printre cei sancționați se numără utilizatori cunoscuți pe platformele de socializare sub pseudonime precum lorenzo17091999, Gina miky, FataTDcolorată, dar și conturi de Facebook aparținând unor persoane fizice.

Unul dintre cazurile menționate se referă la publicarea unor videoclipuri ce promovau acțiuni stradale sub eticheta de „revoluție” și chemări directe la participarea la proteste. În imaginile respective apăreau grupuri de persoane animate care purtau drapelul național și bannere cu mesaje precum „ÎN STRADĂ”, „GREVĂ GENERALĂ” sau „REVOLUȚIE”. Consiliul a apreciat că asemenea conținut contravine articolului 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, întrucât încurajează mesaje radicale cu potențial de instigare.

O altă situație a vizat difuzarea unor materiale care prezentau copii implicați în proteste, cu mesaje suprapuse ce felicitau participarea acestora. Autoritatea de reglementare a considerat că asemenea reprezentări pot influența negativ minorii și pot genera interpretări periculoase în spațiul public.

De asemenea, unele materiale au avut ca țintă directă persoane aflate în funcții publice. În cazul utilizatorului FataTDcolorată, CNA a decis că un videoclip ce critica faptul că „Nicușor nu ar fi lăudat România” încalcă prevederi ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual. Într-o altă situație, pe Facebook, utilizatorul Gina Florentina a publicat un reel în care apărea afirmația potrivit căreia primarul Capitalei ar avea „o patologie medicală de tip autist”, mesaj sancționat ca fiind discriminatoriu și instigator la ură.

Consiliul a precizat că aceste materiale contravin articolelor din deciziile emise anterior privind protecția demnității umane, interzicerea discriminării și respectarea regulilor audiovizuale. În special, s-a făcut trimitere la articolele 47 și 51 din reglementările din 2011 și 2025, care prevăd norme clare împotriva mesajelor de ură și împotriva dezinformării.

Cel mai popular influencer TikTok este ambasador UNICEF. Khaby Lame are peste 162 de milioane de urmăritori