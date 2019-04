Codin a asistat la nașterea fiicei lui: ”Am fost în sală și…”

Venirea pe lume a fiicei sale, Smaranda, l-a transformat pe Codin Maticiuc într-unul dintre cei mai fericiți oameni de pe Pământ. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mărturiile emoționante făcute de nonconformistul showbiz-ului românesc, după ce a devenit tată. (VEZI ȘI: PRIMELE IMAGINI DUPĂ ÎMPĂCARE! PREZENTATORUL TV & SOȚIA AU “SEMNAT PACEA” CU UN ȘPRIȚ!)

Codin Maticiuc nu își mai încape în piele de fericire, după ce iubita lui i-a oferit primul moștenitor. Celebrul actor și-a dorit de mulți ani să devină tată, iar minunea s-a întâmplat în urmă cu câteva zile. Vineri, iubita nonconformistului „clubolog” a născut într-o clinică din Miami, totul a decurs bine, iar micuța a primit numele Smaranda, la fel ca mama lui Codin. (NU RATA, AICI: BĂNICĂ JUNIOR LE-A SCOS LA PRÂNZ PE ACTUALA + FOSTA „SOȚIE”!)

Actorul a făcut mărturisiri emoționante, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. Codin Maticiuc a dezvăluit în premieră faptul că a asistat la nașterea fiicei sale. (CITEȘTE ȘI: DOREL DIN LAS FIERBINȚI A PLĂTIT PENTRU CĂRUCIORUL BEBELUȘULUI CÂT PENTRU O DACIE SH!)

”A fost un moment foarte emoționant, mai ales că îmi doresc un copil de foarte multă vreme, de la vârsta de 23 de ani. Cred că e normal să fii emoționat, cred că orice om are emoții când primește ceva, și mai ales când își dorește acel ceva foarte mult. A fost emoționant și pentru că am fost acolo. Am fost în sală când s-a născut. A fost un moment de-a dreptul special”, a declarat Codin Maticiuc, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Juniorul l-a dat de gol pe Codin Maticiuc!

În urmă cu câteva săptămâni, la premiera filmului ”Faci sau Taci”, atunci când a oferit un interviu pentru site-ul nr.1 din România, Codin Maticiuc a fost dat de gol. Mario, juniorul care-l însoțea și pentru care tânărul este ca un tată, a dezvăluit cine este iubita secretă care urmează să-i ofere lui Codin primul moștenitor. (NU RATA, AICI: IMAGINI CUTREMURĂTOARE LA MORMÂNTUL „REGELUI LUMII INTERLOPE”. VĂDUVA A APĂRUT ÎNDURERATĂ LA CIMITIR ȘI…)

”Are părul negru, are 30 de ani și uneori când ne întâlnim cu mai mulți oameni îmi spune să fiu politicos. Ea se comportă ca orice mamă. (…) Îmi place de Codin, e drăguț și de la el am învățat engleza”, ne-a dezvăluit juniorul lui Codin, Mario.

”O să merg cu fiica la LOFT”

“Sper să-i chinuie pe toți așa cum m-au chinuit femeile pe mine. Pe mine m-au chinuit rău, frățioare! N-am nicio problemă, sper să-i terorizeze efectiv pe toți. Sigur, 100% o să merg cu ea (cu fetița lui, n.r.) la LOFT din mai multe motive. LOFT-ul o să existe și o să fie tot pe metereze și eu nu o să mă las de treaba asta cu cluburile. Când ea o să pășească timid, eu o să fiu beat la o masă. Clar, așa se va întâmpla”, a mărturisit, cu sinceritate, Codin Maticiuc, în urmă cu ceva timp.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)