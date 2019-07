Codin Maticiuc, revoltat de reacțiile operatorilor 112 care au vorbit cu Alexandra: ”Cum trăiesc cu vocea ei în cap?”

Reacția operatorului 112 care i-a spus Alexandrei că ține linia ocupată, în timp ce ea implora disperată ajutor, a revoltat toată opinia publică. Codin Maticiuc, de exemplu, consideră că polițistul care a fost în stare să reacționeze astfel, cât și superiorii lui care nu au luat nicio măsură imediată, sunt complice la ce s-a întâmplat și merită să ajungă tot după gratii, la fel ca Gheorghe Dincă.

Ministerul de Interne a sesizat Parchetul, în urma verificărilor Corpului de Control în cazul crimelor din Caracal, cu privire la modul în care poliţistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei a tratat situaţia prezentată de fată. Totodată, cinci ofiţeri şi trei agenţi vor fi cercetaţi prealabil pentru intervenţie. printre persoanele publice care s-au arătat revoltate de atitudinea polițiștilor este și Codin Maticiuc.

”Am citit transcrierele discuțiilor dintre Alexandra și 112. Greu. Și când le-au prezentat la știri a fost greu. Unii au ales sa publice fișierele audio cu vocea ei. Am rezistat 4 secunde. Pana la “sunt domnișoara și am 15 ani.”

Ei cum trăiesc cu vocea ei în cap? Procurorul. Polițiștii de la poartă. Operatoarea. Șeful poliției.

De teamă că răspunsul la întrebarea mea este “bine, merci” îmi doresc să răspundă pentru moartea ei și alții în afară de monstrul nebun. Și nu doar cu funcțiile. Sa și intre puțin. Oricât de puțin. Îi așteaptă acolo niște oameni care o sa se joace cu ei de-a 112 prin celulă din sfert în sfert de oră. Flotări alternate cu mersul piticului și la final capace și flegme pentru încurajare”, a scris Codin pe pagina sa de Facebook.

Poliţistul care a discutat cu Alexandra, atunci când a sunat la 112 pentru a cere ajutor, a avut o atitudine refractară faţă de situaţia prezentată de fată şi nu a dat dovadă de implicare pentru a obţine mai multe date privind locul în care este sechestrată, arată raportul MAI, potrivit unor surse.