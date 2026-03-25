Acasă » Știri » Codruța ex-Sanfira, clipe dramatice după întoarcerea de la Desafio: „Mă doare sufletul atât de tare, încât îmi vine să strig la cer”

Codruța ex-Sanfira, clipe dramatice după întoarcerea de la Desafio: „Mă doare sufletul atât de tare, încât îmi vine să strig la cer”

De: Anca Chihaie 25/03/2026 | 11:04
Codruța Filip/foto: social media

Artista Codruța Filip a traversat în ultimele luni o serie de evenimente personale importante, care au marcat profund viața sa. După o perioadă îndelungată de absență din țară, în care a participat la emisiunea „Desafío: Aventura”, filmată în Thailanda, rutina sa a suferit schimbări majore, iar consecințele au fost resimțite în viața personală.

Filmările pentru competiția internațională au durat mai bine de două luni, perioadă în care Codruța a fost nevoită să se desprindă temporar de familia și partenerul său. Întoarcerea acasă, în luna decembrie, a marcat oficial sfârșitul acestei experiențe, dar revenirea la cotidian nu a fost lipsită de dificultăți. În acest context, artista s-a confruntat cu provocări emoționale ce au influențat relațiile apropiate și echilibrul personal.

Codruța ex-Sanfira, clipe dramatice după întoarcerea de la Desafio

În ultimele luni, Codruța Filip a trecut printr-o serie de evenimente semnificative care i-au marcat viața personală. La sfârșitul lunii decembrie, artista s-a întors în țară după ce a participat la emisiunea „Desafío: Aventura” în Thailanda, unde a lipsit mai bine de două luni. La scurt timp după revenire, pe 21 februarie, familia sa a fost lovită de pierderea bunicului său, Ion, ceea ce a adus o schimbare profundă în viața Codruței. La începutul lunii martie, artista a făcut un alt pas important în viața personală, renunțând la verighetă. (VEZI AICI)

Moartea bunicului  a lăsat un gol semnificativ în familia artistei, Ion fiind un reper constant și o prezență importantă în viața ei. De-a lungul anilor, bunicul său a jucat un rol stabilizator și sprijinitor, iar moartea  sa a avut un impact emoțional puternic asupra Codruței.

Codruța Filip/foto: social media

„De astăzi bunicul meu frumos și bun nu mai e…. de astăzi, nu va mai avea cine să mă strângă în brațe cu foc și să-mi spună “te iubesc, ai grijă de tine, nepoata bunicului”, de astăzi, nu îl voi mai auzi strigând la poartă de fiecare dată când plec, în urma mașinii, “să mai vii pe la mine!”…
S-a stins din viață cel mai iubit om din lume, bunicul meu Ion… M-a crescut atât de frumos și a avut atât de multă grijă de mine… Mă doare sufletul atât de tare, încât îmi vine să strig la cer, însă știu că a mers intr-un loc mai bun și e acum printre îngeri, vegheat de Dumnezeu, Tatăl nostru.”, a transmis artista atunci. 

Această perioadă dificilă a coincis cu schimbări importante în viața sentimentală a artistei. La începutul lunii martie, Codruța Filip a decis să renunțe la verighetă, marcând astfel un punct de cotitură în relația de cuplu. Evenimentele din ultimele luni, combinarea distanței fizice cauzate de participarea la emisiune și pierderea bunicului, par să fi influențat deciziile personale și să fi dus la reevaluarea legăturilor afective.

