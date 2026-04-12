Codruța Filip, prima reacție după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită. Se întâmplă la o lună după divorț

În timp ce Valentin Sanfira pare că a început un nou capitol sentimental și se bucură de momente de relaxare alături de o altă femeie, departe de atenția publicului, Codruța Filip a ales o direcție complet diferită după separare.

Cei doi foști parteneri par să trăiască realități opuse în această perioadă. Fiecare gestionează schimbările din viața personală în felul său.

Codruța Filip, în sânul familiei

După despărțirea de artist, Codruța Filip a preferat liniștea și apropierea de cei dragi. Astfel că, s-a retras în mediul familiar al casei părintești. Departe de agitația cotidiană și de aparițiile publice frecvente, aceasta și-a găsit echilibrul în sânul familiei, alegând să petreacă timp de calitate alături de cei apropiați, într-o atmosferă calmă și reconfortantă.

În această perioadă, marcată de sărbătorile pascale, artista a decis să rămână acasă. Tradițiile și liniștea par să joace un rol esențial în starea sa de spirit. Recent, ea a împărtășit cu urmăritorii din mediul online câteva imagini sugestive, surprinse chiar în curtea locuinței sale, semn că se bucură din plin de simplitatea momentelor petrecute acasă.

Mai mult, Codruța Filip a dezvăluit și locul în care se află. Ea a menționat că este în Bucovina Mică Tătăruși, o zonă care pare să îi ofere exact liniștea de care avea nevoie. Mesajul transmis în dreptul fotografiilor – „ce bine e acasă” –arată starea de echilibru pe care artista o trăiește în această etapă a vieții sale. Astfel, sugerează că, deși a trecut printr-o despărțire, a reușit să își regăsească calmul și stabilitatea.

În contrast, Valentin Sanfira pare să fi ales să meargă mai departe într-un mod diferit. El s-a orientat spre noi experiențe, ceea ce subliniază și mai clar diferența de abordare dintre cei doi. Astfel, în timp ce unul își reconstruiește viața prin schimbare și explorare, celălalt găsește alinare în rădăcini, familie și liniștea de acasă.

