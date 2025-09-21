Codul din colțul permisului de conducere, o enigmă pentru mulți români. Ce înseamnă, de fapt

Codurile speciale de pe permisul auto care îți pot interzice să conduci. Mulți șoferi nu știu asta, dar permisul lor pot conține aceste coduri numerice care indică restricții speciale, legate în special de sănătate. Ce reprezintă, de fapt, aceste coduri, vedeți în articol.

Aceste coduri sunt valabile în toată Uniunea Europeană și arată dacă este nevoie de ochelari sau alte mijloace vizuale pentru posesor. Dacă șoferul nu respectă aceste coduri, i se poate interzice continuarea călătoriei.

Ce înseamnă codul din colțul permisului de conducere

Permisul se eliberează după un test oftalmologic, însă o dată cu trecerea timpului, vederea se poate deteriora, astfel încât șoferii ajung să aibă nevoie de ochelari sau de lentile de contact. Pe permisul auto, aceste lucruri sunt indicate prin coduri speciale cum ar fi:

• 01.01: Ochelari;

• 01.02: Lentile de contact;

• 01.03: Ochelari de protecție;

• 01.05: Protecția ochilor;

• 01.06: Ochelari sau lentile de contact;

• 01.07: Ajutor vizual specific.

Dacă un șofer cu 01.01 este oprit în trafic de către poliție, iar acesta nu poartă ochelari, i se poate lua dreptul de a-și continua călătoria, pentru a asigura atât siguranța sa, cât și a celorlalți participanți la trafic. Mai mult decât atât, acest câmp de coduri poate include și alte nevoi medicale cum ar fi:

02: Aparat auditiv;

03: Proteze sau orteze;

20: Mecanisme de frânare adaptate.

De asemenea, este important de menționat ca permisul să fie actualizat în momentul în care apar modificări în starea de sănătate a șoferului. În caz contrar, acesta riscă sancțiuni, ba chiar retragerea dreptului de a conduce.

Codul corect se obține prin consultarea medicului oftalmolog pentru a obține o dovadă prin care să ateste că vederea poate fi corectată prin lentile de contact sau ochelari de vedere. Această dovadă se prezintă autorităților ce emit permisul de conducere, iar aceștia vor adăuga codul corespunzător pe act. Fără codul corect, nu se va permite conducerea unui vehicul sau automobil cu lentile de contact la ochi.

