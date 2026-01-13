Acasă » Știri » Combinatul din România care a trimis 600 de angajați în șomaj. Încă 1500 de posturi sunt în pericol

Combinatul din România care a trimis 600 de angajați în șomaj. Încă 1500 de posturi sunt în pericol

De: Simona Tudorache 13/01/2026 | 13:22
Combinatul din România care a trimis 600 de angajați în șomaj. Încă 1500 de posturi sunt în pericol

Concedieriile curg în toate domeniile de activitate. Combinatul Azomureș apelează în aceste vremuri tulburi la o soluție mai blândă, trece în șomaj tehnic 600 de angajați, dar situația tinde să devină tot mai critică.

Romgaz își anunțase în noiembrie intenția de a prelua combinatul Azomureș, cotat drept cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, dar nu a depus o ofertă nici până la această oră.

„În lipsa unui parcurs clar și credibil, această amprentă de forță de muncă nu mai poate fi susținută la nivelurile actuale. În consecință, Azomureș va implementa următoarele măsuri în perioada imediaturmătoare: aproximativ 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluții viabile și sustenabile; contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor care își desfășoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureș. În pofida acestor reduceri, instalațiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru repornire, sub rezerva fezabilității economice. În luna decembrie, Azomureș a obținut o nouă Autorizație Integrată de Mediu,rezultat al investițiilor continue din ultimii zece ani, care depășesc 300 de milioane de euro”, se arată într-un comunicat.

Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, mărturisea, la un moment dat, că a inițiat o analiză înainte de a bifa această fuziune. Lucrurile au rămas, însă, în stare de proiect.

„Automat un producător de gaze naturale ar avea, să spunem, o sinergie interesantă cu un astfel de activ. În acest moment, suntem într-o perioadă incipientă, urmează să avem un consultant care să ne ajute să facem acest studiu de piaţă şi să evaluăm mai multe active”, a precizat el.

Romgaz renunță să mai preia combinatul Azomureş?

Reprezentanții Azomureş spun că au așteptat o ofertă de la Romgaz, până la sfârșitul anului trecut, că discuțiile pentru platforma de la Târgu Mureș s-au întins pe parcursul celor 12 luni, dar nu au dus la finalizarea dorită. Această ezitare îi costă acum pe angajați.

„Romgaz a indicat public că o ofertă angajantă ar putea fi formulată până la sfârşitul anului 2025, condiţionat de finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice şi de mediu (due diligence). Procesul de due diligence a fost desfăşurat în mod complet. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă şi nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuţie, lăsând nerezolvat viitorul singurei platforme de producţie de îngrăşăminte azotoase la scară industrială din România. În paralel, România nu dispune încă de un cadru structural care să permită marilor consumatori industriali accesul la gaze naturale în condiţii stabile şi sustenabile. Experienţa ultimilor ani a demonstrat că, în absenţa unui asemenea mecanism, Azomureş rămâne profund expusă volatilităţii pieţei gazelor”, au precizat reprezentanții Azomureş.

Citește și: Guvernul reintroduce șomajul tehnic. Care sunt categoriile care vor putea primi bani de la stat

Citește și: Ce acte iti trebuie pentru indemnizatia de somaj

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un TIR
Știri
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un…
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”
Știri
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu…
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în...
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin,...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor...
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un TIR
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un TIR
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu ...
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”
Se aștepta la asta? Ce a spus Cătălin Măruță despre emisiune încă din octombrie: „N-aș fi ...
Se aștepta la asta? Ce a spus Cătălin Măruță despre emisiune încă din octombrie: „N-aș fi ajuns aici fără…”
Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, ...
Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, de fapt, sfârșitul pentru „La Măruță”
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Vedeta care și-a găsit parbrizul mașinii spart. Nu este prima dată când se confruntă cu asta: „Am ...
Vedeta care și-a găsit parbrizul mașinii spart. Nu este prima dată când se confruntă cu asta: „Am pierdut șirul parbrizelor schimbate”
Vezi toate știrile
×