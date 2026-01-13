Combinatul din România care a trimis 600 de angajați în șomaj. Încă 1500 de posturi sunt în pericol

Concedieriile curg în toate domeniile de activitate. Combinatul Azomureș apelează în aceste vremuri tulburi la o soluție mai blândă, trece în șomaj tehnic 600 de angajați, dar situația tinde să devină tot mai critică.

Romgaz își anunțase în noiembrie intenția de a prelua combinatul Azomureș, cotat drept cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, dar nu a depus o ofertă nici până la această oră.

„În lipsa unui parcurs clar și credibil, această amprentă de forță de muncă nu mai poate fi susținută la nivelurile actuale. În consecință, Azomureș va implementa următoarele măsuri în perioada imediaturmătoare: aproximativ 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluții viabile și sustenabile; contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor care își desfășoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureș. În pofida acestor reduceri, instalațiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru repornire, sub rezerva fezabilității economice. În luna decembrie, Azomureș a obținut o nouă Autorizație Integrată de Mediu,rezultat al investițiilor continue din ultimii zece ani, care depășesc 300 de milioane de euro”, se arată într-un comunicat.

Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, mărturisea, la un moment dat, că a inițiat o analiză înainte de a bifa această fuziune. Lucrurile au rămas, însă, în stare de proiect.

„Automat un producător de gaze naturale ar avea, să spunem, o sinergie interesantă cu un astfel de activ. În acest moment, suntem într-o perioadă incipientă, urmează să avem un consultant care să ne ajute să facem acest studiu de piaţă şi să evaluăm mai multe active”, a precizat el.

Romgaz renunță să mai preia combinatul Azomureş?

Reprezentanții Azomureş spun că au așteptat o ofertă de la Romgaz, până la sfârșitul anului trecut, că discuțiile pentru platforma de la Târgu Mureș s-au întins pe parcursul celor 12 luni, dar nu au dus la finalizarea dorită. Această ezitare îi costă acum pe angajați.

„Romgaz a indicat public că o ofertă angajantă ar putea fi formulată până la sfârşitul anului 2025, condiţionat de finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice şi de mediu (due diligence). Procesul de due diligence a fost desfăşurat în mod complet. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă şi nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuţie, lăsând nerezolvat viitorul singurei platforme de producţie de îngrăşăminte azotoase la scară industrială din România. În paralel, România nu dispune încă de un cadru structural care să permită marilor consumatori industriali accesul la gaze naturale în condiţii stabile şi sustenabile. Experienţa ultimilor ani a demonstrat că, în absenţa unui asemenea mecanism, Azomureş rămâne profund expusă volatilităţii pieţei gazelor”, au precizat reprezentanții Azomureş.

