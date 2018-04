„Comisarul” Moldovan pune tunurile pe jucători după înfrângerea cu Dinamo: „Una am pregătit, alta am jucat!”

Ion Moldovan, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna a declarat la finalul partidei pe care echipa sa a pierdut-o cu Dinamo, scor 3-1 că elevii săi nu au respectat deloc planul inițial stabilit pentru acest meci.

„Una am pregătit, alta am jucat. Am lăsat spaţii foarte mari echipei Dinamo, iar asta m-a nemulţumit cel mai mult. Nu am înţeles această tendinţă a jucătorilor noştri de a ataca, contrar a ceea ce am pregătit. Atunci când mijlocul echipei este ‘rupt’, e normal ca apărarea să aibă probleme. Nu am înţeles atitudinea mijlocaşilor. Am venit cu speranţe mari la acest meci. Trebuie să avem o altă atitudine faţă de club, faţă de tot ce este în jurul nostru. Astăzi n-am văzut atitudine din partea lor”, a declarat Ion Moldovan, antrenorul principal al formației Concordia Chiajna.

În urma eșecului suferit în „Groapă” cu Dinamo, Concordia Chiajna a rămas pe locul 4 în play-out cu 16 puncte, fiind la trei puncte de retrogradare.

Dinamo București a câștigat cu 3-1 meciul din „Groapă” cu Concordia Chiajna și și-a consolidat primul loc în play-out.

Golurile partidei au fost marcate de Sergiu Hanca (min.8), Adam Nemec (min. 31) și May Mahlangu (min.48) respectiv Claudiu Bumba (min. 90+3).

Programul etapei a IV-a a play-out-ului:

FC Botoşani – FC Voluntari 1-0

Dinamo – Concordia Chiajna 3-1

luni, 9 aprilie

ora 15:30 Gaz Metan Mediaş – ACS Poli Timişoara

ora 18:00 Juventus Bucureşti – Sepsi Sf. Gheorghe

Clasamentul play-out-ului:

1 Dinamo 29 pct.*

2 FC Botoșani 25*

3 FC Voluntari 18

4 Concordia Chiajna 16

5 ACS Poli Timșoara 15 *

6 Gaz Metan Mediaș 14*

7 Juventus 13*

8 Sepsi OSK Sf. Gheorghe 13 *

*)echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0,5 puncte