”I-a lăsat palatul lui Nuțu Cămătaru: Dă-mi 3 mil. €, că-ți dau 4 înapoi!” Cel mai tare hoț din România face dezvăluiri uluitoare despre Gigi Becali

Marian Clită, cel mai mare hoț din România, s-a intersectat și cu Gigi Becali, în longeviva lui ”carieră”, începută pe când avea doar 14 ani. Dar multe a aflat de la colegii lui de meserie despre cel care ”dirijează”, între altele, FCSB. Echipa de fotbal a ”plutit” în momentele critice grație unor împrumuturi de milioane de euro. Făcute, din ce spune Clită, pe loc și cu garanție palatul din ”Aleea Alexandru”. CANCAN.RO vă prezintă dezvăluirile spumoase, în exclusivitate.

Marian Clită, celebrul hoț școlarizat la o vârstă fragedă lângă Herăstrău, devenit, apoi, și criminal (Vezi AICI detaliile cutremurătoare ale uciderii stewardesei) s-a intersectat și cu Gigi Becali. Pe el nu a vrut să-l fure, lui i-a cerut bani. Latifundiarul i-a dat, dar l-a și repezit și, ultima dată, l-a refuzat total. Așa că poți număra pe degetele de la o mână cuvintele de laudă îndreptate spre latifundiar.

Marian Clită, poveste spumoasă cu Gigi Becali în acțiunea ”Palatul”

FCSB. Aici, Marian Clită, cel care a făcut clasamentul șmecherilor din perioada comunistă și a povestit cum îi păcălea Giovanni Becali pe milițieni, îi ridică ”statuie”. Nu înainte de un șapou generos. ”Acum câteva zile, am venit pe la el și i-am spus: băi, Gigi, dă-mi câteva sute, să-mi fac mașina, că mi-a dat cineva 1.500 și am băgat banii într-un Citroen, unde dorm și acum, că eu n-am casă, n-am nimic, am brățară pe picior din cauza nevesti-mii, pe care, mă rog, a ascultat-o justiția numai pe ea. Mi-a zis: `ieși afară!`

Băi, băiatule, dar când am vorbit pentru tine în defavoarea lui Sandu Geamănu a fost bine? Mi-a zis: `păi ți-am plătit atunci câteva mii`. Mi-a zis, din nou, ieși afară!

Gigi e un fariseu. Prima oară când am ieșit de la pușcărie l-am interpelat acasă și mi-a dat două hârtii de 200 de lei. După aia mi-a mai dat 100 la palat și apoi m-a dat afară. I-am zis: cum mă dai tu pe mine afară? Când eu umblam pe aici, tu urinai pe cozonaci să crească! Toată viața a fost donator pe Calea Victoriei, pe la 700.000 de case de barbut, i-au luat banii toți! Era un donator total! După aia, nu se mai puteai să joci cu el. Cum să joci cu el, dacă el juca doar cu Mitică Dragomir, 10.000 cu 20.000. Păi n-ai cum să-i iei banii, că joacă în forță.

Respectul meu pentru el e numai pentru că a ținut Steaua. A ținut-o și a mai pompat bani. De câte ori nu a lăsat actele palatului… Lui Florin Chinezu, lui Nuțu Cămătaru… Bani mulți. `Dă-mi trei milioane, că-ți dau patru, după o săptămână`”, a povestit Marian Clită.

