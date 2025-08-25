Comoara ascunsă în pădurile României. Italienii sunt dispuși să plătească sute de euro pentru ea

Anul 2025 a fost unul extrem de bun pentru culegătorii români de trufe, care au avut parte de recolte abundente în pădurile țării. Trufele, cunoscute pentru aroma lor intensă și valoarea ridicată, continuă să fie un produs foarte căutat, potrivit CSID

În ciuda faptului că România este bogată în aceste delicatese, mare parte dintre ele nu rămân pe piața locală. Ele sunt adesea exportate, deoarece piețele externe apreciază calitatea și gustul unic al trufelor românești.

Printre cei mai mari consumatori se numără italienii, care sunt dispuși să plătească sume impresionante pentru a se bucura de aceste delicii. Astfel, trufele românești ajung să fie servite în restaurante de lux din întreaga Europă, transformând recolta locală într-un adevărat succes internațional.

