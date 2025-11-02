Acasă » Exclusiv » COMPLEXUL care îl bântuie și la 45 de ani! Codin Maticiuc visează la „vreo cinci centimetri” în plus și e dispus să scoată 40.000 € din buzunar!

De: Eliza Popescu 02/11/2025 | 14:01
Înălțimea îi dă bătăi de cap lui Codin Maticiuc, dar… există o soluție care valorează nici mai mult, nici mai puțin de 40.000 de euro! Da, da, ați citit bine! Până să se așeze la casa lui, Codin le-a bifat cam pe toate: distracție, filme, business, dar parcă tot îi lipsește ceva: „Vreo cinci centimetri”.  CANCAN.RO a stat de vorbă cu actorul, care a făcut declarații sincere și extrem de amuzante despre complexul său legat de înălțime și… procedura-minune care promite să-l facă să ajungă la 1,75.

Codin Maticiuc a trecut de „criza de 40”, dar totuși nu se oprește să ne surprindă! Tatuajul l-a făcut, distracțiile au fost, femei…la tot pasul (înainte să se pună la casa lui), dar acum, mai are ceva de bifat: creșterea în înălțime și bineînțeles, există o soluție, pe care am aflat-o împreună cu el de la fondatorul unei clinici cunoscute din București. Toate detaliile le găsiți mai jos!

Codin Maticiuc gata să dea 40.000 de euro și să crească!

Codin Maticiuc, gata să dea 40.000 de euro ca să crească

Specialiștii spun că bărbații cresc până la vârsta de 20 de ani, iar Codin Maticiuc s-a oprit la 1.70. Nemulțumit de înălțimea sa, celebrul actor a găsit și un nod în papură: de ce bărbații fără păr reușesc să aibă podoabă capilară prin intervenții, iar cei plinuți să fie slim fit? Eh…uite că există o soluție și pentru tine, Codin!

CANCAN.RO: Ce proceduri aleg femeile? Dar și bărbații?

Codin Maticiuc: Aș vrea să menționez că trăim într-o lume în care bărbații cheli devin cu păr vâlvoi, în care grăsuții slăbesc prin proceduri relativ simple, iar eu rămân pitic! Nu e corect! Toate problemele astea s-au rezolvat, dar piticii de ce rămân pitici?

Fondator clinică: Există o procedură, nu există încă în România și costă cam 40.000 de euro!

Codin Maticiuc: Cu banii ăstia, dacă îmi scad ăia vreun centimetru…Nu e în regulă! Eu nu vreau 6 pack, eu vreau 5 cenimetri în înălțime sau măcar doi.

Fondator clinică: Trei din 10 pacienți da, dar în schimb, bărbații vin des pentru tratamente ușoare, mai puțin invazive.

CANCAN.RO: Când vor fi fetele mari, le vei lăsa să apeleze la intervenții estetice?

Codin Maticiuc: Nu aș avea nimic împotrivă pentru fericirea lor. Se spune că măsori de 10 ori și tai o dată, dar vreau să se gândească bine. I-am arătat băiatului și i-am zis despre tatuajul meu, m-am tatuat la 39 de ani, îmi place foarte mult și nu îl regret. Dar nu aș vrea să facă totul la 18,19 sau 23, nici să nu aștepte până la 39, dacă au ceva de corectat, pe bune. Ar trebui să arate bine din tinerețe.

Fondator clinică: De exemplu avem copii care vin pentru intervenții, insoțiți de părinți, căci au anumite probleme care le poate cauza bullying. De exemplu, urechile clăpăuge.

Codin Maticiuc: E un caz la mine în familie. O fetiță extrem de apropiată pe care am adus-o aici tocmai din cauza urechilor clăpăuge. Are o problemă foarte mare pe pshic, purta o bentiță specială, iar acum a înflorit copila. Am adus-o aici. E destul de mică. Avea 8 ani când a venit aici, iar acum e cu totul altfel!

