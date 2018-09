Compunerea unui elev, virală pe internet! Vezi ce a putut scrie un copil din Brăila despre vacanţa de vară!

Un elev din România şi-a lăsat învăţătoarea fără cuvinte la început de an şcolar. Copilul a relatat într-o compunere că a fost alături de părinți la protestele din Piața Victoriei. Capodopera elevului a devenit virală în mediul virtual.(CITEȘTE ȘI: CUM A FURAT ”CALU MACHEDONU” DIAMANTE DE 5 MILIOANE € DINTR-UN FAIMOS MAGAZIN PARIZIAN)

Cei mici dau dovadă de o inventivitate ieșită din comun, iar atunci când sunt puși să povestească ce au făcut în vacanță dau dovada de o sinceritate pură. Așa s-a întâmplat și în cazul unui elev din Brăila care nu s-a sfiit să povestească cu lux de amănunte faptul că a participat alături de părinți la protestul din 10 august din Piața Victoriei.

”Vacanța de vară”

”În vacanța de vară, eu am fost la bunici la țara, unde m-am jucat cu prietenii mei Iulian, Valentin și Adelina, care este mai mare decât noi cu doi ani. Am fost la gârlă și ne-am scăldat și am văzut-o pe Adelina fără sutien. Pe 9 august a venit mămica și ma adus înapoi în București, că pe 10 august am fost la miting cu părinții mei. Am strigat M@&E Dragnea și M#&E Pesede cât ne-au ținut plămânii. A fost frumos!”, e compunerea elevului ce a făcut furori în mediul virtual.