Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce spune primarul

Comuna Ciorani din județul Prahova pătește 1.000.000 de euro pe an tuturor celor care au certificat de handicap. Din aproximativ 6.000 de localnici, 400 sunt în acte atât de bolnav,i încât au nevoie de ajutoare sociale. Ba mai mult, primarul și unii cetățeni sunt revoltați de sumele aruncate pe geam, precum și de nedreptatea făcută celor cu adevărat săraci și în nevoie.

Gheorghe este unul dintre localnicii care primește lunar, pe lângă pensie, suma de 3.000 de lei indemnizație de handicap, pentru că nu vede bine cu un ochi. Deși bărbatul susține că vede foarte puțin, el reușește să se descurce singur în gospodărie. Acesta a fost intervievat recent și susține că, dacă cineva îi mută lucrurile pe care știe unde și le pune în gospodărie, petrece ore bune să le caute deoarece nu vede bine.

Ce spune primarul din Ciorani

Primarul comunei este și mai revoltat, știind că banii din bugetul local se duc pe pensii de handicap, în loc să meargă spre investiții. Bărbatul susține că este în proces de a termina cu canalizarea în comună, iar banii dați fraudulos i-ar fi ajutat să refacă trotuarele sparte în urma lucrărilor.

„Suma totală pe care o plătim noi lunar către persoanele cu handicap este de 340.000 de lei pe lună. Vorbesc lunar, că anual, aproape 1.000.000 de euro. Aceștia se puteau duce spre investiții, după ce băgăm canalizarea trebuie să refacem toate străzile, trebuie să refacem trotoarele și ne prindeau bine acești bani. Normal ar fi să se facă o reevaluare serioasă, să se acorde ajutoarele doar celor care au cu adevărat nevoie, nu oricui care are o problemă minoră sau temporară”, a spus primarul pentru Știrile Kanal D.

S-au făcut controale de DAJSPC Prahova care au dus la retragerea ajutorului pentru 15 persoane, semn că această formă de ajutor se plătea degeaba. La nivel național, ministrul Muncii a cerut să se facă controale în toate județele naționale, iar media fraudelor în mai multe zone au depășit 25%.

„Media fraudelor descoperite până acum pe eșantioanele astea din mai multe județe este de peste 25%, vorbim despre situații în care sunt ștampile falsificate, situații în care sunt documente neconforme, pentru aceste categorii de fraude și au fost deja dispuse măsuri”, a spus ministrul Muncii.

Pentru a preveni și a limita aceste abuzuri, un nou ordin al ministrului stabilește criterii mai stricte de evaluare pentru acordarea ajutorului de handicap. Așadar, persoanele cu dizabilități permanente, cum ar fi amputațiile de membre, nu ar trebui să se mai prezinte anual la reevaluare.

