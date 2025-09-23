Acasă » Știri » Comunicat de presă. Stejarii Collection este cel mai premiat complex rezidențial de lux din România. 8 distincții internaționale au intrat în portofoliul Stejarii

Comunicat de presă. Stejarii Collection este cel mai premiat complex rezidențial de lux din România. 8 distincții internaționale au intrat în portofoliul Stejarii

De: Mirela Loșniță 23/09/2025 | 15:11
Comunicat de presă. Stejarii Collection este cel mai premiat complex rezidențial de lux din România. 8 distincții internaționale au intrat în portofoliul Stejarii
La doi ani de la inaugurarea sa, din septembrie 2023, Stejarii Collection se afirmă drept cel mai premiat complex rezidențial de lux, din România, și un reper incontestabil în Europa. Ansamblul a obținut opt distincții de prestigiu, marcând un bilanț remarcabil într-un timp record. Conceptul Stejarii redefinește standardele rezidențiale de lux și transformă experiența rezidențială într-un reper cu relevanță strategică și influență pe termen lung, prin excelența în calitate, inovație în design și servicii integrate, la cele mai înalte standarde, implementate încă din faza de proiect.

Recunoașterea internațională și premiile obținute confirmă impactul proiectului asupra pieței rezidențiale de lux și evidențiază valoarea tangibilă adusă rezidenților și partenerilor, consolidând statutul Stejarii Collection ca etalon în acest sector.

Luxul Stejarii Collection, un vector strategic pe piața rezidențială de lux

Luxul a fost un pilon strategic al modelului de business Stejarii Collection încă din faza de proiect. Fiecare decizie, de la conceptul spațiilor și selecția materialelor premium, până la integrarea tehnologiilor de ultimă generație, a fost gândită pentru a genera un avantaj competitiv sustenabil. Standardul ridicat de calitate regăsit la nivelul proiectului produce valoare reală, iar experiența rezidenților, deja implementată și apreciată de beneficiari, reprezintă un alt instrument cheie de diferențiere și fidelizare într-un segment de lux exigent și dinamic.

Recunoașterea internațională a Stejarii Collection prin distincțiile SEE Property Forum, CIJ Awards și International HOF Awards validează excelența proiectului, sustenabilitatea modelului de business și relevanța sa strategică, atât pe plan local, cât și la nivel internațional.

  • Cel mai Bun dintre Cele mai Bune Proiecte Rezidențiale (Europe SSE), Gala International HOF Awards 2024

Ansamblul a fost desemnat „Cel mai Bun dintre Cele mai Bune Proiecte Rezidențiale” de către International HOF Awards, o distincție acordată în semn de apreciere pentru realizările excepționale în dezvoltarea rezidențială de lux în Europa Centrală și de Est, recunoscând calitatea construcției, designul premium și serviciile integrate care definesc standardul „top of the top” în segmentul rezidențial de lux.

  • Cel mai bun Proiect Rezidențial Premium al anului, Gala CIJ AWARDS Romania 2023
  • Proiectul rezidențial al anului, SEE Property Forum 2022

De asemenea, Stejarii Collection a fost declarat „Cel mai bun Proiect Rezidențial Premium al anului”, la CIJ Awards România 2023 și „Proiectul rezidențial al anului” în cadrul galei SEE Property Forum, premii care evidențiază capacitatea ansamblului de a stabili noi repere în piața rezidențială de lux, prin designul atent, materialele de cea mai înaltă calitate, interioarele de ultimă generație și experiența completă oferită rezidenților.

  • Cel mai bun proiect rezidențial de lux, Gala Forbes Residential Buildings, 2024
  • Cel mai bun Proiect Rezidențial de Lux, Gala Ziarul Financiar, 2024

Totodată, publicații business de prestigiu au confirmat valoarea și impactul Stejarii Collection, premiind ansamblul drept „Cel mai bun proiect rezidențial de lux” în cadrul Forbes Residential Buildings 2024 și distincția „Cel mai bun Proiect Rezidențial de Lux”,  în cadrul Galei Ziarul Financiar 2024.

Aceste distincții subliniază că luxul constituie fundamentul întregului concept, de la designul interior până la serviciile personalizate pentru rezidenți, consolidând statutul proiectului ca reper de excelență pe piața rezidențială de lux din România.

Experiența exclusivistă se reflectă de altfel la fiecare pas în Universul Stejarii, printr-un mix de eleganță discretă și funcționalitate: confort, exclusivitate și siguranța unei investiții validate internațional. Ecosistemul integrat amplifică întregul stil de viață prin servicii de top la îndemâna locatarilor: concierge dedicat, securitate și siguranță 24/7, acces preferențial la sport, wellness și spa prin Stejarii Country Club,  educație timpurie de top prin BEST Preschool, conexiuni rapide cu centrul Bucureștiului sau către cele două aeroporturi, ori principalele zone de business din nordul orașului.

Astfel, premiile obținute reflectă efectiv standardul de viață și serviciile la cele mai ridicate standarde, reconfirmând poziția Stejarii Collection ca etalon al luxului rezidențial și al excelenței pe piața locală și regională.

Comunitatea exclusivistă, fundamentul întregului ecosistem

În universul Stejarii, luxul autentic se exprimă prin apartenența la o comunitate exclusivistă, construită pe valori de discreție și rafinament, un pilon definitoriu încă din faza de proiect și fundamentul întregului ecosistem. Atmosfera din cadrul complexului rezultă dintr-o infrastructură inteligent interconectată, care răspunde nevoilor individuale ale rezidenților și creează contexte naturale pentru interacțiuni sociale. Zonele comune, spațiile de relaxare, evenimentele dedicate comunității și facilitățile sports & spa din cadrul Stejarii Country Club, poziționat în proximitate, transformă viața socială într-o experiență activă, rafinată și armonios integrată.

  • Cel mai rafinat proiect rezidențial, Business Review Readers’ Choice Awards, 2023

Această combinație între intimitatea spațiului privat și vitalitatea comunității permite rezidenților să se bucure de interacțiuni autentice și de numeroase oportunități de networking într-un cadru sigur și discret. De altfel, votul publicului la Business Review Readers’ Choice Awards  pentru premiul „Cel mai rafinat proiect rezidențial”  evidențiază acest aspect – atmosfera distinctă a complexului, trăită zi de zi, reprezintă un reper autentic al exclusivității.

Arhitectura, diferențiatorul de top al proiectului multipremiat

Unul dintre pilonii principali care a atras atenția profesioniștilor internaționali este arhitectura prin care Stejarii Collection s-a făcut remarcat încă de la inaugurare. Într-o piață exclusivistă, unde designul se măsoară prin rafinament și sustenabilitate, complexul reușește să creeze o sinergie între inovația arhitecturală și unicitatea cadrului natural oferit de Pădurea Băneasa.

Stejarii Collection a fost conceput ca o construcție continuă, cu patru grădini interioare care maximizează priveliștea către pădure pentru toți rezidenții. Liniile curate, proporțiile echilibrate și spațiile vitrate ample construiesc o relație organică între interior și exterior, mediată de terase vaste și jardiniere generoase.

  • Premiul special al Asociației Societăților de Arhitectură din România – Anuala de Arhitectură, 2023
  • Design și Arhitectură, După Afaceri Premium, 2023

Abordarea vizionară a echipei de arhitecți a transformat arhitectura complexului într-un element strategic al brandului. Premiul obținut la Anuala de Arhitectură, în 2023 – „Premiul special al Asociației Societăților de Arhitectură din România” și distincția „Design și Arhitectură” oferită de prestigioasa publicație După Afaceri Premium, în 2023, validează faptul că Stejarii Collection este un model de arhitectură atemporală, responsabilă și strategică, cu un impact direct asupra poziționării brandului pe piața de lux și asupra percepției internaționale a proiectului.

România pe harta internațională a rezidențialului de lux

Cea mai puternică recunoaștere a poziției internaționale a Stejarii Collection este cea care a venit prin intermediul premiului International HOF Awards 2024, care a desemnat ansamblul „Cel mai Bun dintre Cele mai Bune Proiecte Rezidențiale”. Distincția evidențiază calitatea construcției și a designului, precum și relevanța conceptului build-to-rent la nivel european. Juriul internațional a validat astfel faptul că România poate livra proiecte rezidențiale de lux comparabile cu cele mai sofisticate dezvoltări europene.

În paralel, premiile CIJ Awards Romania și SEE Property Forum consolidează statutul Stejarii Collection ca lider și reper al pieței rezidențiale luxury. Ansamblul oferă investitorilor și profesioniștilor dovada tangibilă a calității, sustenabilității și valorii adăugate într-un mediu competitiv, devenind standardul la care sunt raportate toate celelalte proiecte rezidențiale.

Serviciile la cele mai înalte standarde și luxul exclusivist al Stejarii Collection apreciate pe plan internațional sunt completate de Stejarii Country Club, un spațiu unic, premiat și recunoscut de asemenea, la nivel național și internațional pentru calitatea serviciilor oferite, fără echivalent în regiune. Prin numeroase distincții acordate de publicații și organizații de profil, clubul consolidează asocierea cu excelența operațională, integrând armonios sportul, wellness-ul și zona spa în experiența ce deservește locatarii Stejarii.

Cel mai premiat complex rezidențial din România

Opt distincții obținute într-un timp record marchează statutul Stejarii Collection drept cel mai premiat complex rezidențial build-to-rent, de lux, din România. Arhitectura vizionară, comunitatea exclusivistă și recunoașterea internațională transformă ansamblul într-un reper de excelență, un model sustenabil și un etalon pentru întreaga piață rezidențială de lux.

Sumarul premiilor înregistrate de Stejarii Collection:

  • Cel mai bun proiect rezidențial de lux –  Gala Forbes Residential Buildings, 2024
  • Cel mai Bun dintre Cele mai Bune Proiecte Rezidențiale (Europe SSE) – Gala International HOF Awards, 2024
  • Cel mai bun Proiect Rezidențial de Lux – Gala Ziarul Financiar, 2024
  • Design și Arhitectură – După Afaceri Premium, 2023
  • Cel mai rafinat proiect rezidențial – Business Review Readers’ Choice Awards, 2023
  • Premiul special al Asociației Societăților de Arhitectură din România – Anuala de Arhitectură, 2023
  • Cel mai bun Proiect Rezidențial Premium al anului –  Gala CIJ AWARDS Romania, 2023
  • Proiectul rezidențial al anului – SEE Property Forum, 2022

 

