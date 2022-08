Concediu de coșmar pentru un cuplu de turiști din România, în Halkidiki: „Am plecat doar cu o foaie”

Un cuplu de români a avut parte de cea mai urâtă experiență în această vară. Turiștii care doreau să petreacă momente frumoase pe plaja din Halkidiki au rămas cu o pagubă greu de imaginat, cu un concediu distrus și cu multe drumuri de făcut la poliție.

Întâmplările nefericite se întâmplă atunci când nu te aștepți, iar un concediu care părea că va merge bine, s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu de turiști români. În timp ce urmau să se bucure de vremea frumoasă și de peisajele minunate din Halkidiki, cuplul a suferit o pierdere teribilă.

Concediu de pomină pentru românii care au ajuns în Halkidiki la începutul lunii august

Pe un grup destinat celor care urmează să plece sau au fost deja în Halkidiki, Grecia, un cuplu de români a povestit o întâmplare la care nimeni nu s-ar fi așteptat. După ce au condus o zi întreagă pentru a ajunge în Grecia, de teama de a nu fi jefuiți de hoții de mașini din Bulgaria, românilor li s-a furat mașina din fața hotelului în care erau cazați.

În noaptea de 4 spre 5 august, în zona hotelului în care se aflau românii, au avut loc mai multe furturi de autoturisme, ceea ce i-a dus cu gândul pe păgubiți la faptul că ar fi vorba despre o organizare care se ocupă strict cu acest lucru. Polițiștii au început zilele trecute o anchetă pentru a determina ce s-a întâmplat și pentru a-i ajuta pe români să își recupereze bunul furat.

„Am sosit în Grecia pe 1 august. Am plecat pe 31 iulie din România. Am mers în continuu să ajungem în Grecia și să nu rămânem peste noapte în Bulgaria, speriați puțin vis a vis de poveștile cu furturile de mașini. Ne-am cazat în Salonic, noi având cazare programată de pe 2 aug în Halkidiki. Am stat marți, miercuri și joi noapte ne-a fost furată mașina din față cazării, de sub ochii noștri.

Menționez că în noaptea de joi, 4 spre 5 august, s-au furat 3 mașini Ford Kuga 2016, respectiv 2014. Cheile la noi. A fost o organizare ceva. Ideea este că am venit în concediu. Concediu stricat, pierdere financiară… Pleci cu o foaie în locul mașinii”, povestește unul dintre români pe Facebook.

Cum s-a terminat întreaga poveste pentru cei doi români

Toți cei care au aflat de povestea tristă a cuplului care a rămas fără mașină în timp ce se afla în concediu, au dorit să știe cum s-a terminat totul, mai ales că printre utilizatori s-au aflat și alți păgubiți. Se pare că mașina a fost recuperată în cele din urmă, după ce hoții au abandonat-o la granița cu Turcia, din cauza unor probleme tehnice pe care le-au întâmpinat pe drum.

„Mașina are niște erori în bord cu IGR, nu prea se tura. Le-a cam făcut necazuri hoților. Au făcut pană. Aveam jante de 19, au pus de 16, deci clar nu prea mergea! Au abandonat-o pe autostrada la granița cu Turcia, așa a fost găsită. Este foarte bine așa! Putea fi mai rău”, a explicat cel căruia i-a fost furată mașina.