Concurenta de la IUmor are leucemie! Cum a dat vestea tristă fanilor: „Am descoperit-o luni”

Bianca TRS, una dintre cele mai apreciate concurente din sezonul 13 al emisiunii iUmor, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Tânăra, cunoscută pentru umorul său debordant și energia molipsitoare din mediul online, a fost diagnosticată cu leucemie la începutul acestei săptămâni. Vestea a venit pe neașteptate, în urma unui control de rutină, transformându-i complet viața.

Totul a început cu o vizită obișnuită la spital pentru analize de sânge. Nimic nu prevestea ceea ce avea să urmeze. După efectuarea testelor, medicii au observat valori îngrijorătoare și au decis să o cheme urgent înapoi la spital pentru investigații suplimentare. Rezultatele analizelor au confirmat cel mai sumbru scenariu: leucemie.

Această veste a fost un adevărat șoc atât pentru Bianca, cât și pentru familia sa. Deși mereu a fost o persoană optimistă, care și-a construit o comunitate impresionantă pe rețelele sociale datorită umorului și energiei sale pozitive, acum se confruntă cu cea mai dificilă provocare din viața sa.

În urma diagnosticului, Bianca TRS a fost internată imediat pentru a începe tratamentul. Medicii monitorizează atent evoluția stării sale de sănătate și urmează să stabilească pașii necesari pentru a combate boala. Deși se află într-o situație delicată, fosta concurentă de la iUmor își păstrează speranța și luptă cu determinare.

”Am leucemie. Am descoperit-o luni. De luni sunt internată, dar sunt bine. Luni am fost la analize. Analize de sânge. Fix după ce le-am făcut, doctorul ne-a zis mie și mamei mele că putem pleca și că ne va suna dumnealui ca să ne spună ce și cum. La nici 10 minute după ce am plecat din incinta spitalului, domnul doctor a sunat-o pe mama i-a spus: ‘vă rog să vă întoarceți că trebuie să vorbim neapărat’.”, a povestit Bianca TRS.