Condimentul interzis în ciorbe. De ce nu ai voie să îl adaugi

Ciorba de burtă este unul dintre cele mai îndrăgite preparate ale bucătăriei românești, dar și unul care nu iartă greșelile de condimentare. Deși la prima vedere pare o mâncare robustă, gustul său depinde de un echilibru fin între ingrediente precum burta și oasele de vită, smântâna grasă, gălbenușul de ou, usturoiul și oțetul. Orice adaos nepotrivit poate altera rapid aroma tradițională, potrivit CSID.

Există un ingredient care, deși foarte popular în alte rețete, nu ar trebui folosit deloc în ciorba de burtă. Busuiocul, cu parfumul său intens și dulceag, intră în conflict direct cu gusturile specifice acestui preparat. Aroma lui puternică acoperă notele clasice și transformă complet profilul ciorbei, într-un mod deloc armonios.

De multe ori, busuiocul este adăugat din dorința de a aduce un plus de originalitate, însă rezultatul este opus celui dorit. Ciorba de burtă nu are nevoie de reinterpretări aromatice, ci de respectarea rețetei tradiționale. Simplitatea și dozajul corect al condimentelor sunt cele care îi dau savoarea autentică.

