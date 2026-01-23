Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra: „Nimeni nu ne judecă”

O experiență recentă petrecută în metroul londonez a atras atenția în mediul online, după ce creatoarea de conținut Lorena Vișan a relatat, într-un material publicat pe TikTok, modul în care a fost perceput comportamentul trecătorilor din capitala Marii Britanii. Videoclipul publicat de aceasta surprinde o imagine detaliată a atmosferei urbane din Londra și a felului în care locuitorii orașului interacționează cu spațiul public și cu cei din jur.

Filmarea a avut loc într-o stație de metrou, unde procesul de realizare a unui videoclip pentru rețelele sociale a durat aproximativ 20–30 de minute. În acest interval, comportamentul celor prezenți a fost remarcat ca fiind constant calm, lipsit de reacții ostile sau de manifestări care ar fi putut fi interpretate drept judecată, dispreț sau deranj. Dimpotrivă, mediul a fost perceput ca unul neutru și tolerant, în care fiecare persoană părea concentrată pe propriul drum, fără a interveni în activitățile altora.

Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra

Un aspect de tânără este respectul față de spațiul personal. În timp ce filmarea era în desfășurare, oamenii nu doar că nu au întrerupt sau comentat situația, ci au părut să își adapteze traseul astfel încât să evite să apară accidental în cadru sau să creeze disconfort. Unele persoane s-au oprit sau au schimbat direcția de mers pentru a nu interfera cu procesul de filmare, un gest interpretat ca o formă de politețe și considerație față de activitatea altcuiva.

„Suntem în Anglia, mai exact în Londra, la metrou, și ne chinuim să facem un TikTok. De vreo 20 de minute, o jumătate de oră. Exact. Și efectiv nimeni nu se uită la noi ciudat, nimeni nu ne judecă, nimeni nu ne înjură, nimeni nu are tot felul de pete de-astea dubioase. Mai mult de atât, am încercat să facem un TikTok și oamenii s-au oprit efectiv ca să nu ne deranjeze pe noi.”, a spus Lorena Vișan pe TikTok.

Mesajul general transmis de tânără este unul de apreciere la adresa londonezilor și a modului în care aceștia gestionează viața de zi cu zi într-un oraș extrem de aglomerat. Atitudinea lor este prezentată ca un model de toleranță, răbdare și adaptare la realitățile contemporane, inclusiv la prezența constantă a tehnologiei și a creatorilor de conținut în spațiul public.

