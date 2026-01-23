Acasă » Știri » Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra: „Nimeni nu ne judecă”

Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra: „Nimeni nu ne judecă”

De: Anca Chihaie 23/01/2026 | 14:51

O experiență recentă petrecută în metroul londonez a atras atenția în mediul online, după ce creatoarea de conținut Lorena Vișan a relatat, într-un material publicat pe TikTok, modul în care a fost perceput comportamentul trecătorilor din capitala Marii Britanii. Videoclipul publicat de aceasta surprinde o imagine detaliată a atmosferei urbane din Londra și a felului în care locuitorii orașului interacționează cu spațiul public și cu cei din jur.

Filmarea a avut loc într-o stație de metrou, unde procesul de realizare a unui videoclip pentru rețelele sociale a durat aproximativ 20–30 de minute. În acest interval, comportamentul celor prezenți a fost remarcat ca fiind constant calm, lipsit de reacții ostile sau de manifestări care ar fi putut fi interpretate drept judecată, dispreț sau deranj. Dimpotrivă, mediul a fost perceput ca unul neutru și tolerant, în care fiecare persoană părea concentrată pe propriul drum, fără a interveni în activitățile altora.

Lorena Vișan, impresionată de oamenii din Londra

Un aspect de tânără este respectul față de spațiul personal. În timp ce filmarea era în desfășurare, oamenii nu doar că nu au întrerupt sau comentat situația, ci au părut să își adapteze traseul astfel încât să evite să apară accidental în cadru sau să creeze disconfort. Unele persoane s-au oprit sau au schimbat direcția de mers pentru a nu interfera cu procesul de filmare, un gest interpretat ca o formă de politețe și considerație față de activitatea altcuiva.

„Suntem în Anglia, mai exact în Londra, la metrou, și ne chinuim să facem un TikTok. De vreo 20 de minute, o jumătate de oră. Exact. Și efectiv nimeni nu se uită la noi ciudat, nimeni nu ne judecă, nimeni nu ne înjură, nimeni nu are tot felul de pete de-astea dubioase. Mai mult de atât, am încercat să facem un TikTok și oamenii s-au oprit efectiv ca să nu ne deranjeze pe noi.”, a spus Lorena Vișan pe TikTok.

Mesajul general transmis de tânără este unul de apreciere la adresa londonezilor și a modului în care aceștia gestionează viața de zi cu zi într-un oraș extrem de aglomerat. Atitudinea lor este prezentată ca un model de toleranță, răbdare și adaptare la realitățile contemporane, inclusiv la prezența constantă a tehnologiei și a creatorilor de conținut în spațiul public.

Citește și: Pescobar vrea în fotbal?! Mitică Dragomir i-a dat planul de gol: „20 de milioane de euro”

Citește și: Probleme pentru Pescobar în Londra! Cine vrea să îi închidă localul nedeschis: „Pun acatist pentru tine la Athos”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Știri
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”
Știri
Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei,...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
Digi24
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și...
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
Cum mențin Anca Țurcașiu și Călin Șerban flacăra pasiunii aprinsă: „Am greșit că n-am ...
Cum mențin Anca Țurcașiu și Călin Șerban flacăra pasiunii aprinsă: „Am greșit că n-am făcut mai devreme asta”
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Cum a ajuns Ali Asghar, un pakistanez din Prahova, preferatul românilor: “Mi-au devenit prieteni”
Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”
Dan Negru, mesaj tăios după uciderea lui Mario Alin de la Cenei: „La noi, loazele sunt protejate!”
Condimentul interzis în ciorbe. De ce nu ai voie să îl adaugi
Condimentul interzis în ciorbe. De ce nu ai voie să îl adaugi
Cât o mașină la mâna a doua. Cu cât a ajuns să se vândă un Pudel în 2026
Cât o mașină la mâna a doua. Cu cât a ajuns să se vândă un Pudel în 2026
Vezi toate știrile
×