Andreea Bostănică o face praf pe Emily, presupusa iubita lui Abush. Reacție suburbană, în văzul tuturor

Andreea Bostănică a răbufnit după dezvăluirile făcute de Akbar Abdullaev (Abush). Influenecerința a explodat în mediul online. Mai mult, a avut o reacție suburbană și la adresa lui Emily, presupusa iubită a lui Abush. I-a transmis un mesaj direct.

Recent, Abush a decis să rupă tăcerea, iar în interviul pentru CANCAN.RO a spus lucrurilor pe nume, din dorința de a arăta tuturor adevărul. A dezvăluit cum Andreea Bostănică s-a folosit de el, de imaginea lui și a încercat să îi ia banii. Acum, după toate dezvăluirile făcute, influencerița a dat replica.

Andreea Bostănică o face praf pe Emily, presupusa iubita lui Abush

Andreea Bostănică a fost în atenția publicului atunci când apărea alături de Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. În trecut, cei doi dădeau impresia unei relații perfecte, iar influencerița părea că este răsfățată de el cu cadouri de lux. Însă, realitatea se pare că a fost cu totul alta.

Abush a demontat, cu dovezi, întreg „basmul” creat de Andreea Bostănică. Însă, deși acesta a spus lucrurilor pe nume, influencerița continuă cu varianta ei de poveste și l-a desființat în cadrul unui live pe TikTok.

Andreea Bostănică nu s-a oprit aici. Aceasta nu a pierdut nici ocazia de a arunca mai multe săgeți usturătoare la adresa celei care susține că i-a distrus fericire. A tocat-o mărunt pe Emily, cea despre care spune că ar fi noua iubită a lui Abush.

Andreea spune că tot ce și-ar dori, în fapt, Emily este să îi calce pe urme și să obțină și ea cadouri scumpe. Deși Abush a spus că nu are nicio legătură amoroasă cu această domnișoară, Andreea Bostănică nu a ratat ocazia și a făcut-o praf.

„În primul rând vreau să anunță și c*** asta care cred că are vreo șansă, care îmi mănâncă toate resturile. T*** asta, nu de fapt nu t***, e o s***. Da, deci s*** asta care crede cândva că poate o să îi dea și ei o mașină sau ceva. Țină să anunț că eu tot ceea ce am este datorită muncii mele. Eu la 18 ani mi-am cumpărat prima mea mașină, din banii mei de pe TikTok, YouTube. Pentru că eu deja aveam 5 milioane de abonați atunci. Iar toți acești 5 milioane de abonați se monetizează și vorbim despre sume foarte mari”, a spus Andreea Bostănică, pe TikTok.

