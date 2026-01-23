Acasă » Știri » Cum topești gheața din curte fără să distrugi betonul amprentat. Cele mai sigure metode

De: David Ioan 23/01/2026 | 13:24
Iarna anului 2026 a venit cu variații bruște de temperatură, transformând peste noapte numeroase curți din România în suprafețe alunecoase.

În fața acestor condiții, mulți proprietari au apelat instinctiv la sarea obișnuită pentru a îndepărta gheața.

Specialiștii în construcții atrag însă atenția că această soluție rapidă poate provoca deteriorări serioase ale betonului, vizibile abia la începutul primăverii. Clorura de sodiu, utilizată frecvent pentru dezghețare, accelerează coroziunea și favorizează exfolierea suprafețelor din ciment.

Pentru a înțelege de ce sarea afectează structurile din beton, experții explică faptul că acest material este poros. În momentul în care sarea topește stratul de gheață, lichidul rezultat pătrunde în porii betonului.

La o nouă scădere a temperaturii, apa înghețată se dilată și exercită o presiune internă care duce la fisuri și la degradarea treptată a suprafeței. În plus, clorurile contribuie la coroziunea armăturilor metalice, afectând rezistența întregii structuri.

Cele mai sigure metode de a topi gheaţa din curte fără a distruge betonul

În contextul acestor riscuri, clorura de magneziu este considerată una dintre cele mai eficiente și mai puțin agresive alternative pentru uz casnic. Deși costul este mai ridicat decât al sării tradiționale, substanța este mult mai blândă cu betonul și funcționează chiar și la temperaturi foarte scăzute, de până la minus 30 de grade Celsius. Totodată, este mai sigură pentru animalele de companie și pentru vegetația din jurul aleilor.

O altă opțiune este ureea, un îngrășământ pe bază de azot care nu conține cloruri și nu atacă structura chimică a betonului. Deși acționează mai lent decât sarea, este considerată o soluție sigură pentru suprafețele din ciment, iar resturile rămase pot contribui la fertilizarea gazonului odată cu venirea primăverii.

Pentru situațiile în care topirea gheții nu este esențială, materialele abrazive precum nisipul grosier sau cenușa de lemn pot oferi aderență imediată. Nisipul nu afectează betonul și poate fi îndepărtat ușor după dezgheț, în timp ce cenușa, datorită culorii închise, absoarbe căldura solară și accelerează topirea naturală a gheții.

Pentru zonele mici, precum treptele, mulți români folosesc o soluție preparată în gospodărie, pe bază de apă caldă, alcool izopropilic și detergent de vase. Amestecul reduce rapid stratul de gheață fără a provoca daune betonului, datorită punctului de îngheț scăzut al alcoolului.

Totuşi, specialiștii subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protejare a betonului. Aplicarea unui strat impermeabilizant înainte de sezonul rece limitează absorbția apei, iar sistemele de încălzire montate sub pavaj elimină complet necesitatea utilizării substanțelor chimice.

