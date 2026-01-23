Acasă » Știri » ”Survivor: Povești din junglă” a fost ANULAT! Antena 1, decizii în lanț, mai multe emisiuni sunt vizate

De: Anca Chihaie 23/01/2026 | 13:06
Antena 1 pregătește una dintre cele mai ample reorganizări de grilă din ultimii ani, iar efectele se resimt deja puternic în zona emisiunilor de divertisment difuzate în a doua parte a zilei. Anularea formatului „Survivor: Povești din junglă” marchează începutul unui val de schimbări editoriale care redesenează complet după-amiezile postului, într-un context în care deciziile de programare par să fie luate în lanț, cu impact direct asupra mai multor producții consacrate.

Potrivit noii grile de programe, care va intra în vigoare începând de luni, 26 ianuarie 2026, Antena 1 mizează pe o restructurare clară a intervalelor orare dintre prânz și prime-time, cu ajustări semnificative atât de durată, cât și de conținut.

Cea mai vizibilă modificare este legată de emisiunea „Mireasa”, unul dintre pilonii de audiență ai postului în timpul săptămânii. Dacă până acum aceasta ocupa un interval generos de trei ore, noua strategie reduce durata formatului la două ore, emisiunea urmând să fie difuzată de luni până vineri între 14:00 și 16:00. Această scurtare indică o repoziționare editorială și o dorință de dinamizare a grilei, într-o zonă orară extrem de competitivă, potrivit Viperele Vesele.

Imediat după „Mireasa”, Antena 1 introduce Observatorul de după-amiază, care va fi difuzat zilnic între orele 16:00 și 17:00. Mutarea accentului pe conținut informativ într-un interval cheie sugerează o strategie orientată spre consolidarea zonei de știri și atragerea publicului interesat de actualitate, înainte de segmentul de divertisment din a doua parte a zilei. Observatorul devine astfel un element de tranziție între reality-show și entertainment-ul clasic, având rolul de a stabiliza audiența înainte de următoarea producție.

Intervalul 17:00 – 19:00 va fi ocupat de „Poftiți la Nea Marin”, un format deja bine cunoscut publicului, care capătă acum un rol central în noua structură a după-amiezelor. Extinderea și poziționarea acestei emisiuni într-un interval atât de larg indică încrederea postului în forța sa de a menține interesul telespectatorilor până aproape de jurnalul principal de seară. Practic, Antena 1 își construiește după-amiezile în jurul unor formate considerate sigure din punct de vedere al audienței, renunțând la experimentele care nu au livrat rezultatele așteptate.

În acest context, „Survivor: Povești din junglă” este marea victimă a noii strategii. Emisiunea, gândită ca un produs derivat al brandului „Survivor”, nu va mai continua în grila postului, ultima ediție fiind programată pentru vineri, 23 ianuarie 2026. Eliminarea acestui format confirmă o decizie editorială fermă de a renunța la conținutul complementar și de a simplifica oferta de programe, în favoarea unor producții cu impact mai clar și mai predictibil.

